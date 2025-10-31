모범가정, 출산친화기업 등 16점 포상 부산시 다자녀가정 기준은 2자녀 이상

[헤럴드경제(부산)=이주현 기자] 부산시는 11월 1일 ‘부산시 다자녀가정의 날’을 맞아 시청 1층 대회의실에서 ‘제18회 다자녀가정의 날 기념행사’를 개최한다고 밝혔다.

‘다자녀가정의 날’은 다자녀가정 우대 문화를 확산하고 출산·양육 친화적 사회 분위기를 조성하기 위해 부산시가 2008년부터 지정해 운영 중인 기념일이다.

이날 행사는 ▷다자녀가정의 날 기념 포상 ▷다재다능 다자녀가정 경연대회 ▷어린이 달력 그림 공모전 시상 및 전시 등이 진행될 예정이다.

‘다자녀가정의 날 기념 포상’에서는 모범 다자녀가정, 출산친화기업, 유공 공무원 등 총 16점이 수여된다. ‘모범 다자녀가정 부문’에는 화목한 가정생활과 지역사회 봉사활동으로 귀감이 된 12가정이 선정됐다.

‘출산친화기업 부문’은 SB선보㈜(대표 최금식)와 ㈜성진푸드(대표 주현수)가 수상하며, ‘유공 공무원 부문’에는 사하구와 연제구 행정복지센터에서 다자녀 관련 업무를 맡고 있는 사회복지공무원 2명이 선정됐다.

올해 처음 마련된 ‘다재다능 다자녀가정 경연대회’는 형제·자매·남매가 팀을 이뤄 노래, 악기 연주, 춤 등 다양한 재능을 선보이는 무대로 꾸며진다.

부산시는 지난해 10월부터 다자녀가정의 기준을 3자녀 이상에서 2자녀 이상으로 확대했으며, 현재 시 내 다자녀가정은 약 14만5000세대에 달한다. 시는 다자녀가정을 대상으로 ▷교육지원포인트 지급 ▷생활체육센터 이용료 감면 ▷공영주차장 요금 감면 등 다양한 혜택을 제공하고 있다.