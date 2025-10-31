내달 9일까지 10일간

[헤럴드경제=박연수 기자] 현대아울렛과 커넥트현대는 31일부터 내달 9일까지 10일간 하반기 최대 규모 쇼핑 행사 ‘슈퍼위켄드’를 진행한다고 이날 밝혔다.

슈퍼위켄드는 매년 상·하반기 두 차례 진행하는 대규모 쇼핑 행사다. 해외패션·여성패션·아웃도어 등 200여개 브랜드가 참여해 F/W(가을/겨울) 이월 상품을 최초 판매가 대비 최대 70% 할인해 선보인다.

먼저 점포별 대형 할인 행사가 열린다. 현대프리미엄아울렛 김포점은 내달 6일까지 이스트 1층 행사장에서 ‘CP컴퍼니 & 코에보 F/W 아우터 상품전’을 연다. 송도점은 같은 기간 지하 1층 행사장에서 ‘진캐주얼 데님·아우터 대전’을 열고 리바이스와 게스의 대표 제품을 선보인다.

팝업스토어도 운영한다. 현대프리미엄아울렛 스페이스원에서는 내달 6일까지 프리미엄 생활용품 브랜드 ‘마켓틸다’ 팝업스토어를 운영한다. 샤워타월·세제·비누 등 라이프스타일 용품을 최대 30% 할인한다. 대전점에서는 내달 13일까지 ‘굿즈플래너’ 팝업스토어를 진행한다.

고객 참여형 이벤트도 있다. 현대백화점 모바일 앱에서는 내달 9일까지 ‘슈퍼 럭키 드로우’ 이벤트를 통해 몽클레르 패딩, 막스마라 코트 등 푸짐한 경품을 증정할 계획이다.

현대아울렛 관계자는 “이번 슈퍼위켄드는 풍성한 할인 혜택과 다채로운 프로그램으로 구성됐다”며 “앞으로도 고객에게 차별화된 쇼핑 경험을 제공할 수 있는 다양한 콘텐츠를 선보이겠다”고 말했다.