체성분분석 글로벌 1위…지분 8.5% 확보 네이버 플랫폼, 헬스케어 제품·서비스 연동

[헤럴드경제=권제인 기자] 네이버가 인공지능(AI)과 데이터를 결합한 맞춤형 건강관리 서비스를 제공하기 위해 글로벌 헬스케어 기업 ‘인바디(INBODY)’에 투자한다고 31일 밝혔다.

네이버는 지난 30일 경기도 성남시에 위치한 1784 사옥에서 최인혁 네이버 테크비즈니스 대표, 박하진 인바디 부사장 등 양사 관계자가 참석한 가운데 ‘네이버-인바디 글로벌 디지털 헬스케어 업무협약식’을 진행했다.

네이버는 미국, 일본, 유럽, 인도 등 13곳의 해외 현지 법인을 기반으로 110개국에 체성분검사 제품, 서비스를 제공하는 글로벌 헬스케어 기업 인바디에 투자한다. 인바디 지분 중 8.5%를 확보하며 글로벌 헬스케어 시장 공략을 위한 전략적 협력을 강화할 예정이다.

인바디는 전문가용·가정용 체성분분석기, 자동혈압계 등을 병원, 피트니스센터, 학교 및 관공서, 일반 소비자에게 판매하는 글로벌 헬스케어 기업이다. 글로벌 시장에서 시장 점유율 1위를 기록한 체성분분석기와 더불어 체성분 데이터 관리 플랫폼 LB(LookinBody)를 선보이며 건강관리 디지털 헬스케어 사업도 다각화하고 있다.

네이버는 이번 투자를 계기로 인바디와 함께 온오프라인이 끊김 없이 연계되는 데이터 기반 맞춤형 건강관리 서비스를 위해 협력한다.

최인혁 네이버 테크비즈니스 대표는 “체성분분석 글로벌 1위 인바디와 손잡고 AI와 데이터가 결합된 혁신적인 헬스케어 서비스를 글로벌 시장에 선보일 예정”이라며 “시니어케어, 다이어트, 웰빙 등 다양한 사용자의 니즈를 파악해 맞춤형 건강관리를 제공하는 서비스를 계획하고 있다”고 말했다.

한편, 네이버는 지난 8월 국내 대표 임상시험 플랫폼 기업 제이앤피메디에 투자하고 AI 기술을 결합해 디지털 임상시험 역량 구현, 헬스케어 생태계 전반의 디지털 전환 인프라 구축을 위해 협업 중이다. 또한 증상체크를 수행하는 디지털 헬스케어 서비스 ‘네이버케어’를 포함해 만보기, 병원 예약 등 건강 정보를 한곳에 모아 확인 가능한 ‘네이버 헬스케어’도 서비스 중이다.