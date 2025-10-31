[헤럴드경제=신주희 기자] NH아문디자산운용은 지난 13일 글로벌 책임투자 이니셔티브인 책임투자원칙(PRI)의 데이비드 앳킨CEO와 최고경영자 간담회를 열었다고 31일 밝혔다.

PRI는 ESG를 투자의사 결정 과정에 통합하도록 지원하기 위해 2006년 UN 주도로 설립된 글로벌 최대 책임투자 이니셔티브다. 현재 전 세계 5000개 이상의 기관투자자가 약 128조 달러 규모의 자산을 PRI 원칙에 따라 운용하고 있다.

이날 양측은 한국을 포함한 글로벌 책임투자 동향을 공유하고 향후 협력을 확대하기 위한 방안을 논의했다.

간담회에서 데이비드 앳킨 CEO는 미국 트럼프 정부 출범 이후 ESG 후퇴에 대한 우려가 커졌으나 기후변화의 심각성과 재생에너지의 경제적 우위가 에너지 전환을 이끌고 있어 책임투자는 지속될 것이라고 설명했다.

이어 내년 PRI 설립 20주년을 맞아 서명기관 가입요건과 보고의무를 240개 항목에서 40개로 완화한 내부 정책 변화를 공유하며, NH아문디자산운용의 ‘세이 온 클라이밋(Say on Climate) 주주활동’ 등 책임투자 우수 사례를 글로벌 서명기관들과 공유하는 방안을 검토하겠다고 전했다.

세이 온 클라이밋 주주활동은 투자대상 기업의 기후변화 대응 수준을 점검하고 개선을 촉구하는 수탁자 책임 활동이다.

길정섭 NH아문디자산운용 대표이사는 “한국의 책임투자는 초기 단계에 있지만 최근 신정부의 ESG 정책 추진으로 긍정적인 환경이 조성되고 있다”고 설명했다. 아울러 “PRI와 함께 한국을 포함한 아시아 지역 책임투자 발전을 위해 협력 활동을 강화하겠다”고 강조했다.

데이비드 앳킨 PRI CEO는 “국제 정세의 어려움에도 불구하고 PRI는 서명기관에 유리한 정책환경을 조성하기 위해 투자자들의 지지를 계속 유지할 것”이라고 말했다.