산림청, ‘2024년 임산물생산조사’ 결과…총 7조 4000억원에 달해, 경북도 1조 3866억원으로 증가율 1위

[헤럴드경제= 이권형기자] 산림청(청장 김인호)은 ‘2024년 임산물생산조사’ 결과 총임산물 생산액은 전년(2023년 7조 1298억 원)보다 2487억원 증가한 7조 3785억원으로 조사됐다고 31일 밝혔다.

‘임산물생산조사’는 지난 1976년 국가승인통계(제136006호)로 지정되어 수실류, 약용식물, 산나물 등의 단기소득임산물과 순임목, 용재, 토석류 등을 포함한 14종 145개 품목의 임산물에 대한 생산량 및 생산액을 조사해 지역별 임산물 수급 정책 등 임업정책 수립의 기초자료로 활용하고 있다.

조사 결과 단기소득임산물인 ▷오미자·마 등 약용식물이 전년 대비 3.8% 증가한 6715억원 ▷복분자딸기, 감 등 수실류는 3.50% 증가한 6073억원 ▷자연석, 쇄골재용 등의 토석류는 5.0% 증가한 1조 4188억원 등 전반적으로 증가했으며, 임산물 총생산액은 전년 대비 3.5% 증가한 것으로 조사됐다.

지역별로 보면 경북도가 1조 3866억원으로 전년에 이어 가장 높았고 강원특별자치도가 1조 3005억원, 경남도가 9556억원, 전남도 8195억원 순으로 나타났다.

이번 조사 결과는 산림임업통계플랫폼에서 확인하거나 내려받을 수 있다.

신건섭 산림청 산림빅데이터팀장은 “임산물생산조사 결과와 정책을 연계해 임산물 산업 및 임업인 소득지원이 적기에 이루어질 수 있도록 노력하겠다”며, “데이터 품질관리 및 조사 방법 개선 등을 통해 더 정확한 통계를 생산해 나가겠다”고 말했다.