‘KoAct K수출핵심기업TOP30액티브’ 순자산 1086억원 돌파 기업 수출 데이터 기반 운용 전략

[헤럴드경제=문이림 기자] 삼성액티브자산운용은 ‘KoAct K수출핵심기업TOP30액티브’ 상장지수펀드(ETF)가 순자산 1000억원을 돌파했다고 31일 밝혔다.

‘KoAct K수출핵심기업TOP30액티브’는 한국의 핵심 수출 산업을 대표하는 30개 종목에 투자하는 액티브 ETF다.

실제 수출 데이터와 SNS 트렌드 지표를 기반으로 글로벌 경쟁력이 높은 국내 기업을 선별하는 전략으로 운용된다. 기업의 수출데이터를 기반으로 수출 모멘텀 강도와 향후 실적도 예상한다.

전날 기준 수익률은 1개월 16.3%, 3개월 20.4%, 지난 7월8일 상장 이후 27.5%에 이른다. 삼성액티브자산운용의 탄탄한 리서치 역량과 액티브 운용 노하우가 결합돼 투자자들의 수요를 충족시킨 결과란 평가다.

구성종목으로는 SK하이닉스, 삼성전자, HD현대일렉트릭, 효성중공업, 에이피알, 삼양식품 등이 있다.

투자 비중이 높은 SK하이닉스도 수출 증가율 지표가 3개월 연속 상승하면서 주가가 상승중이다. 수출 모멘텀에 집중해 투자하는 전략이 결국 글로벌 경쟁력이 높아지는 주도 업종 투자로 이어졌다는 분석이다.

서범진 삼성액티브자산운용 ETF솔루션본부장은 “실제 수출 데이터를 기반으로 글로벌 경기 변화에 선제 대응하는 전략이 투자자들에게 매력적으로 작용했다”며 “앞으로도 수출뿐 아니라 투자자들의 관심도가 높은 차세대 성장 테마 ETF를 지속적으로 선보일 계획”이라고 말했다.