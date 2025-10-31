- 이노폴리스벤처협회, 대전 국방산업 협력기반 구축에 앞장

사단법인 이노폴리스벤처협회(회장 조원희, 이하 협회)는 10월 28일(화) 대전 국방기업과 방산 대기업인 LIG넥스원간 기술교류회를 성공적으로 개최했다고 31일 밝혔다.

협회는 대전방산혁신클러스터 국방드론기술사업화 분야를 수행하고 있으며, 민관군협력체계 구축사업의 일환으로 방산대기업과 대전 국방기업간 기술교류 및 협력기반 구축을 위한 기술교류회 프로그램을 운영하고 있다.

이번 기술교류회에는 LIG넥스원을 비롯해▲(주)미래시스템 ▲(주)큐니온▲(주)넷커스터마이즈▲(주)픽소니어▲아이쓰리시스템(주)▲(주)네스앤텍▲(주)두타기술 ▲대영엠엔에스(주)▲(주)가온플랫폼 ▲(주)레이다앤스페이스등 LIG협력업체와 대전 국방기업 등 산·관 관계자 20여 명이 참석했다.

행사는 LIG넥스원 소개에 이어 참여기업들이 보유한 핵심기술, 기술경쟁력 및 협업 제안 등에 대한 소개가 순차적으로 진행됐다. 이어 기업별 질의응답과 비즈니스 미팅을 통해 각 기업이 가지고 있는 기술과 비전을 심층적으로 공유함으로써 협업 가능성을 모색하였다.

본 기술교류회는 5년째 이어지고 있는 교류프로그램으로, 대전국방기업과 LIG넥스원 간의 상호 교류뿐만 아니라 방위산업의 풍부한 경험을 축적한 실무진의 참석으로 인해 현장중심의 밀도있는 대화의 장이 되어 실질적인 비즈니스 기회를 제공했다는 점에서 의미를 더했다.

이노폴리스벤처협회 측은 “대전국방기업-LIG넥스원 기술교류회 방산대기업과 국방기업간 협력기반을 구축하고, 지역 방위산업 생태계의 지속가능한 발전기반을 다질 수 있었다…며, 앞으로도 …대전방산혁신클러스터를 중심으로 민관군 협력생태계 조성에 지속적으로 힘쓸 것”이라고 밝혔다.