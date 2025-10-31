[헤럴드경제=신주희 기자] 신한자산운용이 31일 ‘SOL 국제금’ ETF의 총보수를 기존 연 0.3%에서 연 0.05%로 인하한다고 밝혔다. 인하된 보수는 이날부터 즉시 적용된다.

SOL 국제금 ETF는 국제 금현물 가격을 직접 추종하는 국내 최초의 상품으로 글로벌 금 시세를 직접 반영해 김치프리미엄 등 국내 수급 요인에 따른 가격 왜곡에서 자유롭다. 또한 선물 계약을 교체할 필요가 없기 때문에 금선물 ETF에서 발생하는 롤오버 비용이나 원월물의 가격이 근월물 보다 높은 콘탱고 구조에 따른 수익률 저하 리스크도 없기 때문에 국제 금 가격을 보다 정직하고 효율적으로 추종할 수 있는 것이 장점이다.

신한자산운용 관계자는 “ETF를 활용한 금투자에 대한 투자자의 관심이 높아지고 있어 장기 투자 효율성 극대화를 위해 총보수를 대표지수 ETF 수준으로 인하했다”며 “현재와 같이 금가격의 상승 추세가 이어질 것으로 예상되는 국면에서 연금계좌 등 장기 투자 포트폴리오에 ‘SOL 국제금 ETF’를 편입한다면 국제 금시세를 정직하고 효율적으로 추종하는 수단이 될 것”이라고 말했다.

최근 금가격의 변동성이 확대되는 가운데 국내 금 시세가 국제 시세를 10% 이상 웃도는 이른바 ‘김치 프리미엄’ 현상도 나타나면서 국제 금가격을 그대로 반영하는 ‘SOL 국제금 ETF’에 대한 투자 수요가 급증하고 있다. 지난 9월말 137억원 수준이던 순자산은 30일 종가기준 832억원으로 한달 만에 6배 이상 증가했다.

한편 ‘SOL 국제금커버드콜 액티브 ETF’ 역시 연금투자자를 중심으로 꾸준한 자금이 유입되고 있다. 이 상품은 국제 금 가격을 90% 이상 추종하면서, 커버드콜 전략을 통해 발생하는 옵션 프리미엄을 분배 재원으로 활용하는 구조다. 이자나 배당을 지급하지 않는 자산인 금에 투자하면서 연 4% 수준의 월배당을 받을 수 있도록 설계된 국내 유일한 상품이다.

해당 상품은 4월 상장 이후 매월 평균 주당 38원을 분배해왔으며 연환산 기준 배당수익률은 약 4.08%를 기록하고 있다. 다음달 3일 주당 43원의 월 분배금을 지급할 예정이다.