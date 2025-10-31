[헤럴드경제=홍승희 기자] 포스코이앤씨는 공공지원민간임대주택으로 공급되는 ‘더샵 오산역아크시티’의 견본주택을 31일 개관하고 본격적인 임차인 모집에 나선다고 밝혔다.

경기도 오산 세교2지구 M1블록에 선보이는 이 단지는 지하 4층~지상 44층, 7개 동, 전용면적 84~104㎡ 아파트 897세대와 전용면적 84㎡ 오피스텔 90실로 구성된다. 이번에 공급되는 아파트는 ▷84㎡A 346세대, ▷84㎡B 233세대, ▷104㎡ 318세대 등 수요자들에게 선호도 높은 중대형으로 이뤄져 있다.

청약 신청은 11월 5일~6일 양일간 받는다. 당첨자는 12일에 발표하며, 정당 계약은 21일~22일 2일간 진행된다.

모집공고일 기준 만 19세 이상, 대한민국 국적을 가진 무주택자, 무주택 세대구성원이면 청약통장 가입여부나 자산보유액, 거주지에 상관없이 누구나 청약 접수가 가능하다. 임차인의 경우 분양전환 우선권이 주어지며, 주택도시보증공사(HUG)의 보증이 적용돼 임대 리스크에서도 안전하다.

또한 계약금은 5%로 초기 자금 마련 부담을 덜었으며 공공지원민간임대주택으로 공급돼 취득세, 재산세, 종합부동산세 등 각종 세금 부담에서도 자유롭다. 최대 10년간 무주택 자격도 유지할 수 있다.

더샵 오산역아크시티 반경 600m내에는 지하철 1호선 오산역이 위치한다. 향후 단지 앞에서 오산역 방향으로 연결도로가 예정돼 있어 접근성이 더욱 개선될 전망이다. 정부에서 추진 중인 GTX-C 노선 연장, 수원발 KTX 등의 교통망도 확충이 예정돼 있으며, 세교2지구에서 오산IC로 연결되는 경부선철도횡단도로 개발이 완료되면 경부고속도로 이용이 더욱 편리해질 것으로 보인다.

임대주택에서는 보기 드물었던 주거 서비스도 제공된다. 반찬 배달, 홈클리닝, 디지털 헬스케어, 가전·가구 구독 등의 서비스와 단지 내 키즈시설 입점 등 여러 연령층의 입주민이 만족할 수 있는 주거환경을 제공할 예정이다.

포스코이앤씨 분양 관계자는 “더샵 오산역아크시티는 세교2지구에서 오산역에 가장 가깝고 유일한 주상복합용지에 들어서 편리한 주거 환경을 누릴 수 있고, 오산시 최고 층인 44층으로 조성돼 상징성이 높다”면서 “부동산 규제에서 비교적 자유로운 공공지원민간임대주택으로 공급돼 주거 안정성과 일반 분양 단지 대비 부담 없는 계약 조건, 세금 절감 효과 등 실질적인 장점을 모두 누릴 수 있는 만큼 높은 관심이 기대된다”고 말했다.

‘더샵 오산역아크시티’의 견본주택은 경기도 오산시 원동 일원에 위치해 있으며, 입주는 2029년 6월 예정이다.