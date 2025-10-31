동아리 경연·체험부스·아이돌 공연까지… 하루 종일 즐기는 청소년 축제

[헤럴드경제(대구·경북)=김성권 기자] 경북 안동시는 다음 달 2일 오후 2시부터 9시까지 안동 탈춤 공원 일대에서 청소년 축제 ‘TEEN MEET UP 페스티벌’을 연다고 31일 밝혔다.

이번 행사는 안동YMCA가 주관하고 안동시가 후원하며, 청소년들이 직접 기획하고 운영하는 참여형 문화축제로 꾸며진다.

시는 그동안 추진해 온 ▲청소년가요제 ▲청소년어울림마당 ▲청소년동아리지원사업을 통합해 행사의 규모를 대폭 확대했다.

이를 통해 ‘TEEN MEET UP 페스티벌’을 안동시 대표 청소년축제로 자리매김한다는 계획이다.

축제는 개회식을 시작으로 ▲청소년동아리 경연 ▲다양한 체험부스 ▲초대가수 공연 등 다채로운 프로그램이 마련된다. 특히 기획부터 운영, 사회 진행까지 청소년이 주도적으로 참여하며, 전문 사회자 대신 청소년 사회자가 직접 행사를 이끈다는 점에서 의미를 더한다.

행사장 곳곳에는 진로·놀이·문화 등 다양한 주제의 체험부스가 운영돼 청소년과 시민이 함께 즐기고 소통하는 체험 중심 축제로 펼쳐질 예정이다.

축하무대에는 신예 아이돌 그룹 ‘키라스(KIRAS)’가 출연해 열띤 공연으로 축제의 분위기를 한층 달굴 예정이다.

안동시 관계자는 “이번 축제를 통해 청소년들이 스스로 기획하고 무대를 만들어가며 자신감을 키우고, 다양한 사람들과 소통하며 성장하는 계기가 되길 바란다”며 “앞으로도 청소년이 꿈을 펼칠 수 있는 환경을 지속적으로 조성해 나가겠다”고 말했다.