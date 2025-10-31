안동시민 울릉크루즈 이용시 최대 20% 요금 할인 혜택

[헤럴드경제(대구·경북)=김성권 기자] 경북안동시와 울릉크루즈㈜ 가 상호 관광교류 및 안동시민 관광복지 증진을 위한 업무협약(MOU)을 체결하고, 내륙과 해양 관광지 간 상생 협력체계 구축에 나섰다.

안동시는 지난 30일 시청 시장실에서 울릉도와 포항을 오가는 여객선 운항사인 울릉크루즈㈜와 협약을 맺었다고 밝혔다.

이번 협약은 안동시민의 울릉도 여행 부담을 완화하고, 양 지역 간 관광객 교류를 확대하기 위한 취지로 추진됐다.

협약에 따라 안동시민은 울릉크루즈 여객선 이용 시 최대 20%의 요금 할인 혜택을 받을 수 있다.

시는 이번 혜택이 시민들의 관광 복지를 높이는 동시에, 지역민들의 여행 수요를 촉진하는 계기가 될 것으로 기대하고 있다.

또한 안동시는 울릉크루즈 선내에 안동의 주요 관광지와 사계절 축제 홍보 콘텐츠를 비치해, 울릉도 관광객들에게 안동의 매력을 적극 알릴 계획이다.

이를 통해 울릉도를 찾는 관광객이 안동으로 이어지는 순환형 관광 구조를 마련한다는 구상이다.

양측은 이번 협약을 계기로 관광객 유입 확대와 지역경제 활성화를 꾀하고, 지속 가능한 관광교류 기반을 다져나가기로 했다.

안동시 관계자는 “이번 협약으로 시민들이 보다 합리적인 비용으로 울릉도를 여행할 수 있게 됐다”며 “안동의 다양한 관광자원을 홍보하고, 양 지역 간 상생 관광 모델을 꾸준히 발전시켜 나가겠다”고 말했다.

한편 울릉크루즈(주)는 포항 영일만항과 울릉도 사동항을 오가는 여객선사로, 2만t급의 카페리선 ‘뉴씨다오펄호’를 매일 왕복 운행하고 있다.

뉴씨다오펄호는 모든 객실이 침실로 이루어져 있는데다 특히 대형 여객선인 만큼 파도와 풍랑에 뱃멀미와 결항 걱정을 덜어줘 울릉도 여행을 편안하게 다녀올 수 있는 잇점이 있다.