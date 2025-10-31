넷플릭스 ‘기묘한 이야기’ 시즌5 11월 공개 10년 여정의 마침표…마지막 챕터의 시작

[헤럴드경제=손미정 기자] 넷플릭스 레전드 시리즈 ‘기묘한 이야기’가 돌아온다. 에미상과 골든 글로브, 그래미 어워드, 미국 배우 조합상 등을 휩쓸며 전 세계를 사로잡은 글로벌 히트작의 마지막 시즌이다.

31일 넷플릭스는 ‘기묘한 이야기’ 시즌5 파트1 공개일을 오는 11월 27일로 확정하고 메인 예고편을 공개했다. 시즌4(2022) 이후 3년 만이다. 지난 2016년 첫 시즌이 공개된 ‘기묘한 이야기’는 미국 인디애나주 호킨스에 사는 단짝 친구들이 마을에서 일어나는 기이한 사건들을 쫓는 미스터리 스릴러다.

‘기묘한 이야기’ 시리즈는 첫 시즌 공개와 동시에 몰입감 넘치는 이야기와 80년대 레트로 감성을 완벽하게 재현한 연출로 전세계 대중들의 사랑을 받았다. 단순해 보였던 실종 사건에서 시작된 호킨스 마을의 미스터리가 기이하고 초자연적인 존재, 정부의 일급 기밀 실험, 또 다른 미지의 세계로 연결되는 작중 세계관에 대한 호응도 뜨거웠다. 10여년간 이어져 온 시리즈의 마침표를 찍을 ‘기묘한 이야기’ 시즌5는 한층 더 확장된 스케일과 미스터리하고 강렬한 이야기로 시청자들을 찾아온다.

공개된 예고편은 ‘뒤집힌 세계’에서 무언가를 준비하고 있는 듯한 ‘베크나’의 모습을 보여주며 시작해 눈길을 사로잡는다. “이제야 비로소 시작할 수 있겠구나”라고 말하는 ‘베크나’의 모습은 지난 시즌에서 강력한 빌런으로 자리한 그의 강렬한 존재감을 보여준다.

여기에 “베크나를 찾아서 완전히 끝내는 거야”라고 말하는 ‘마이크’의 모습과 함께 최후의 전투를 준비하는 주인공들과 군인들이 자리 잡은 호킨스 마을의 전경이 교차되며, 예측불허의 긴장감을 전한다. 지난 시즌에서 잃어버렸던 능력을 되찾은 ‘일레븐’, 각자만의 방식으로 고군분투하는 사람들, 그리고 이들을 무자비하게 공격하는 ‘데모고르곤’의 모습은 더 긴박해진 마지막 싸움을 예상케 한다. ‘베크나’에게 잡혀 고통스러워하는 ‘윌’의 모습으로 끝난 예고편은 과연 이들이 모든 것을 끝내고 평화로운 마을을 되찾을 수 있을지 궁금증을 더한다.

‘기묘한 이야기’ 시즌5 파트1은 오는 11월 27일 넷플릭스에서 공개된다.