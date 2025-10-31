SK스퀘어 보유 지분 392억 매수…AI∙데이터 역량 결합 SK인텔릭스, SK스피드메이트, 워커힐 등 시너지 “보유 데이터·AI 관리 결합, 미래 광고 시장 선도”

[헤럴드경제=고재우 기자] 인공지능(AI) 중심 사업 지주회사로 재편 중인 SK네트웍스가 ‘인크로스’ 지분을 392억원에 매수한다. 미디어렙 시장 유력 사업자인 인크로스 인수를 통해 사업 포트폴리오 다각화하는 물론, 재무건전성 강화 및 보유 사업과 시너지 창출에 나설 계획이다.

SK네트웍스는 지난 30일 열린 이사회에서 SK스퀘어가 보유 중인 인크로스 주식 463만1251주(36.06%)를 392억원에 매수키로 의결하고, 주식양수도계약을 체결했다고 31일 밝혔다.

인크로스는 광고 운영 전반을 지원하는 국내 3대 미디어렙사 중 하나다. 디스플레이 광고(DA), 검색 광고(SA), T딜(T deal)을 비롯한 커머스렙 등 고객이 원하는 다양한 상품을 제공할 수 있는 기업이다.

현재 SK네트웍스는 미래 기술 관련 글로벌 네트워크, 본∙자회사 전반에 걸친 AI 접목 사업 모델을 바탕으로 변화를 모색하고 있다. 이번 인수 결정에는 자사의 AI 및 데이터 관리 역량을 통해 인크로스의 AI 트랜스포메이션(AX)을 이끌 수 있다는 점이 고려됐다.

또 SK네트웍스는 SK인텔릭스, SK스피드메이트, 워커힐, 민팃 등 다수의 기업-고객간 거래(B2C) 사업을 보유하고 있다. 해당 사업과 인크로스의 광고·커머스 역량 및 사업 경쟁력을 결합할 경우, 소비자 접점에서 새로운 가치를 창출할 수 있다는 점도 중요하게 고려 요소였다는 게 SK네트웍스 설명이다.

온라인 광고시장이 연평균 5% 이상 성장할 것으로 예상되는 가운데, 소비자 데이터를 기반으로 퍼포먼스, 동영상, 숏폼 등에서 가치 확장이 가능할 것으로 기대된다.

SK네트웍스는 이사회 의결에 이어 SK스퀘어 등과 남은 절차를 원활히 진행할 예정이다. 나아가 인크로스의 안정적인 사업 구조를 바탕으로 회사의 재무건전성을 제고하고, 국내 광고시장의 선도 사업자로 육성해 나갈 방침이다.

아울러 이번 지분 거래는 SK스퀘어 포트폴리오 리밸런싱 전략의 일환이기도 하다. SK스퀘어 관계자는 “AI 인프라∙반도체 중심으로 포트폴리오를 재편하고 있다”며 “인크로스 지분 유동화를 통해 미래 투자재원을 확보할 것”이라고 밝혔다.

SK네트웍스 관계자는 “인크로스 사업 경쟁력의 원천인 방대한 소비자 데이터와 SK네트웍스가 보유한 AI 활용 역량 및 데이터 관리 기술을 연계해 사업 인수 시너지를 창출할 것”이라고 말했다.