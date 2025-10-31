원리금비보장형 1년 수익률 16.92% 확정기여형(DC)도 업권 평균 상회

[헤럴드경제=박성준 기자] 삼성생명은 올해 3분기 말 기준 개인형 퇴직연금(IRP) 상품(원리금보장형·원리금비보장형)의 1년 수익률이 퇴직연금 적립금 규모 상위 10개 사업자 중 1위를 기록했다고 31일 밝혔다.

금융감독원의 퇴직연금사업자 비교 공시에 따르면 삼성생명 IRP 원리금보장형 상품의 최근 1년간 운용수익률은 3.86%를 기록했다. 원리금비보장형 상품의 1년 수익률도 직전 분기(6.87%) 대비 10%포인트 이상 상승한 16.92%로 나타났다. 이는 모두 퇴직연금 적립금 상위 10개사 가운데 가장 높은 수치이다.

같은 기간 삼성생명의 확정기여형(DC) 퇴직연금 1년 수익률도 견조했다. DC 원리금보장형은 3.72%, 원리금비보장형은 18.01%의 수익률로 은행, 증권사를 포함한 전체 업권 평균을 크게 웃돌았다.

퇴직연금 디폴트옵션과 실물이전 제도 시행 등으로 DC·IRP형 수익률에 관한 관심이 높아지는 가운데, 삼성생명은 원리금보장·비보장형 전반에 걸쳐 운용 역량을 입증했다. 이 같은 성과의 배경에는 우수한 상품 라인업과 함께 퇴직연금 전담 조직의 밀착 지원 등 고객 맞춤형 관리 체계가 꼽힌다.

퇴직연금은 은퇴 이후의 생활을 대비하는 장기 금융상품인 만큼, 시장 환경에 맞춘 투자전략과 꾸준한 운용이 중요하다. 삼성생명은 온오프라인 전문가 상담을 통해 고객별 투자 성향에 적합한 상품을 제안하고 안정적인 수익률 관리에 노력하고 있다.

또한 낮은 운용보수로 장기 투자의 효과를 높일 수 있는 퇴직연금 전용 펀드를 선보이는 등 상품 경쟁력을 강화하고 있다. 지난 5월에는 국내 투자자들의 특성을 반영한 ‘생애주기 자산 배분 프로그램(Glide Path)’을 활용해 은퇴 시점에 맞춰 글로벌 대표 ETF에 분산 투자하는 ‘실속 있는 TDF’ 시리즈를 출시했다.

삼성생명 관계자는 “길어진 기대수명 시대에 맞춰 고객이 제2의 인생을 안정적으로 설계할 수 있도록 장기적 관점의 퇴직연금 운용을 돕고 있다”며 “앞으로도 차별화된 상품과 서비스를 지속해서 제공할 수 있도록 노력할 것”이라고 말했다.