실적 따라 최대 월 1.7만 할인…기존 제휴 차별화

[헤럴드경제=박성준 기자] 현대해상은 현대카드와 보험계약 유지 시 할인받는 ‘현대해상 현대카드’를 출시했다고 31일 밝혔다.

이번 상품은 현대해상 보험계약을 유지할 경우 할인 혜택을 제공해 주는 제휴카드다. 기존 보험료를 카드로 내야만 혜택을 받을 수 있던 제휴카드와는 차별화해 카드 이용 실적에 따라 할인을 받을 수 있다.

예를 들어 현대해상 장기보험을 은행 자동이체로 낼 때에도 할인 혜택을 받을 수 있고, 현대해상 자동차보험에 가입한 고객이라면 보험계약을 유지하는 동안 할인을 받을 수 있다.

현대해상 보험 계약을 유지 중인 고객은 ▷전월 실적 50만원 이상 이용 시 1만2000원 ▷100만원 이상 이용 시 1만7000원의 할인이 제공된다. 또한, 보험을 유지하지 않는 기간에는 전월 실적 50만원 이상 이용 시 결제 금액의 0.5%를 M포인트로 적립 받을 수 있다.

현대해상 관계자는 “현대해상 보험 보장 서비스와 현대카드의 금융 서비스를 동시에 받을 수 있는 현대해상 현대카드에 많은 관심을 가지길 바란다”고 말했다.