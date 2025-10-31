현대차 상용차 전 차종 대상
11월 한 달간 중대형 상용 블루핸즈서 진행
[헤럴드경제=서재근 기자] 현대자동차가 동절기를 앞두고 현대모비스 및 중대형 상용 블루핸즈와 함께 중대형 트럭 및 버스 전 차종을 대상으로 ‘상용차 부품할인 프로모션’을 실시한다고 31일 밝혔다.
이번 프로모션은 주요 소모성·기능성 부품들을 최대 50% 할인된 가격으로 제공해 현대차 상용차 고객들의 차량 총 소유비용(TCO)을 줄이고 해당 부품의 주기적 점검·교환을 통한 안전운행을 지원하기 위해 마련됐으며, 오는 11월 1일부터 30일까지 전국 86개 중대형 상용 블루핸즈에서 진행된다.
현대차는 해당 기간동안 ▷소모성 부품인 연료필터, 요소수필터, 에어클리너, 에어컨필터, 고전압냉각수, 스택냉각수 ▷기능성 부품인 EGR쿨러, EGR밸브 ▷공조시스템인 히터어셈블리, 히터코어 등 총 10종의 부품에 대해 20%에서 최대 50%까지 할인을 제공한다.
이번 ‘상용차 부품할인 프로모션’에 대한 자세한 사항은 ▷현대차 공식 홈페이지 ▷마이현대 앱 ▷현대차 상용차 공식 카카오톡 채널(현대 트럭&버스)에서 확인할 수 있다.
현대차 관계자는 “동절기를 맞아 안전운행을 위해 주기적 점검이 필요한 주요 부품들을 대상으로 프로모션을 준비했다”며 “앞으로도 현대차는 차별화된 판촉 활동을 지속 전개해 상용차 고객들에게 많은 도움을 드리기 위해 노력할 것”이라고 말했다.
likehyo85@heraldcorp.com