현대차 상용차 전 차종 대상 11월 한 달간 중대형 상용 블루핸즈서 진행

[헤럴드경제=서재근 기자] 현대자동차가 동절기를 앞두고 현대모비스 및 중대형 상용 블루핸즈와 함께 중대형 트럭 및 버스 전 차종을 대상으로 ‘상용차 부품할인 프로모션’을 실시한다고 31일 밝혔다.

이번 프로모션은 주요 소모성·기능성 부품들을 최대 50% 할인된 가격으로 제공해 현대차 상용차 고객들의 차량 총 소유비용(TCO)을 줄이고 해당 부품의 주기적 점검·교환을 통한 안전운행을 지원하기 위해 마련됐으며, 오는 11월 1일부터 30일까지 전국 86개 중대형 상용 블루핸즈에서 진행된다.

현대차는 해당 기간동안 ▷소모성 부품인 연료필터, 요소수필터, 에어클리너, 에어컨필터, 고전압냉각수, 스택냉각수 ▷기능성 부품인 EGR쿨러, EGR밸브 ▷공조시스템인 히터어셈블리, 히터코어 등 총 10종의 부품에 대해 20%에서 최대 50%까지 할인을 제공한다.

이번 ‘상용차 부품할인 프로모션’에 대한 자세한 사항은 ▷현대차 공식 홈페이지 ▷마이현대 앱 ▷현대차 상용차 공식 카카오톡 채널(현대 트럭&버스)에서 확인할 수 있다.

현대차 관계자는 “동절기를 맞아 안전운행을 위해 주기적 점검이 필요한 주요 부품들을 대상으로 프로모션을 준비했다”며 “앞으로도 현대차는 차별화된 판촉 활동을 지속 전개해 상용차 고객들에게 많은 도움을 드리기 위해 노력할 것”이라고 말했다.