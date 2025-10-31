국경일·명절 등 ‘시그니처 콘텐츠’ 연출

[헤럴드경제=신현주 기자] 롯데물산은 서울시가 주최한 ‘제14회 서울시 좋은빛상’ 공모전에서 롯데월드타워의 미디어파사드 ‘시그니처 콘텐츠’가 우수상을 수상했다고 31일 밝혔다.

‘서울시 좋은빛상’은 서울시가 매년 도시의 야간 경관 수준 향상을 위해 추진하는 공모전이다. 조명·미디어파사드 등 분야에서 ‘좋은 빛’을 구현한 사례를 선정한다. 롯데월드타워는 도심 속 대형 건축물 외벽을 활용해 공공적 감동을 전달한 점에서 높은 평가를 받았다.

롯데월드타워는 미디어아트를 통해 시각적 즐거움을 선사해 왔다. 특히 ‘시그니처 콘텐츠’는 설날, 추석, 크리스마스 등 국가적 기념일과 시즌별 테마에 맞춰 ‘국민적 공감대’를 형성했다.

이미현 롯데물산 마케팅팀장은 “이번 수상은 롯데월드타워가 단순한 건축물을 넘어 ‘빛으로 소통하는 도시문화 플랫폼’으로 자리매김했음을 보여주는 결과”라며 “앞으로도 미디어파사드 콘텐츠를 통해 지속가능한 도시경관 조성에 기여하겠다”고 말했다.