[헤럴드경제(경산)=김병진 기자]대구가톨릭대 유스티노자유대학 창업경영학과와 위덕대학교 라이프UP융합대학 스마트경영학과가 지역 평생직업교육 체재 구축을 위해 힘을 모았다.

31일 대구가톨릭대에 따르면 양 대학은 지난 28일 대구가톨릭대 취창업관에서 ‘평생직업교육 상호교류 협약식’을 열고 성인학습자와 지역민을 위한 교육과정 공동 운영과 취업 지원, 네트워크 강화를 위한 협력을 약속했다.

이날 협약식에는 금용필 대구가톨릭대 유스티노자유대학장, 김예정 위덕대학교 스마트경영학과장 등 관계자 10명이 참석했다.

이번 협약을 통해 양 기관은 ▲성인학습자 및 지역민 대상 교육과정 운영 ▲현장실습 및 취업 연계 강화 ▲경상북도 RISE(지역혁신중심 대학지원체계) 협의체 구성 및 정보 교류 ▲기타 상호발전을 위한 협력 등을 추진한다.

금용필 유스티노자유대학장은 “이번 협약을 통해 양 기관은 평생교육 시대를 맞아 지역을 위한 직업교육 공동과제를 발굴하고 취업과 연계된 실질적인 교육 프로그램을 함께 개발하는 협력이 중요하다”고 말했다.