[헤럴드경제(대구·경북)=김성권 기자] 경북 영주시가 혁신적인 시책 발굴을 통해 미래 행정을 선도하기 위한 노력을 이어가고 있다.

영주시는 지난 29일 시청 강당에서 ‘2026년 신규시책 발굴대회’를 개최했다고 밝혔다.

이번 대회는 지난 6월에 이어 두 번째로 열렸으며, 실현 가능한 창의적 시책을 조기에 발굴해 시정에 반영하고 국·도비 확보 기반을 마련하기 위해 기획됐다.

총 26개 부서가 참여한 이번대회에서 도시재생, 복지, 농업, 관광 활성화, 재난 대응 등 다양한 분야에서 참신하고 실현 가능한 시책이 제안됐다.

현장에서는 각 부서가 준비한 정책의 취지와 기대효과를 열정적으로 발표하며, 실행 가능성과 창의성, 시민 체감도를 높이기 위한 다양한 아이디어들이 쏟아졌다.

서면 심사를 통과한 6개 사업은 현장 발표와 질의응답을 거쳐 완성도를 높였다.

심사위원들은 현장 실무에 바로 적용 가능한 실효성 있는 제도로, 행정의 투명성과 책임성을 높이는 데 기여할 것으로 평가했다.

그결과 우수상은 △세무과의 ‘영(주 땡)Q, 영Q와 함께하는 스마트 납세! 전입과 동시에 지방세 자동납부·전자송달 신청’과 △소수서원관리사무소의 ‘소수서원 수관·수막타워 설치공사’가 선정됐다.

장려상에는 △홍보전산실의 ‘야간·휴일 24시간 자동 민원응대를 위한 AI보이스봇 구축’, △일자리경제과의 ‘기억을 담는 필통, 가치를 키우는 사회적경제’, △안전재난과의 ‘재난관리체계 AI 활용’ 등 세 건이 선정됐다.

시는 발표된 우수 시책 중 내년도 예산에 반영 가능한 과제는 즉시 추진하고, 중장기 과제는 타당성 조사와 중앙 공모 연계 등을 통해 국비 확보에 나설 계획이다.

유정근 영주시장 권한대행은 “조금은 거칠고 다듬어지지 않은 생각 속에 진짜 혁신이 숨어 있다”며, “앞으로도 적극행정을 바탕으로 자유롭게 제안하고 토론하는 분위기를 조성해, 혁신적인 아이디어가 조직문화로 정착될 수 있도록 신규시책 발굴대회를 지속적으로 운영하겠다”고 강조했다.