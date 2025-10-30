난방 취약계층 위한 본격적인 겨울철 연탄 지원 활동 시동

[헤럴드경제=박준환 기자]동두천연탄은행(대표 오성환)이 지난 29일 동성교회에서 ‘2025년 동두천연탄은행’ 재개식을 열고, 난방 취약계층을 위한 본격적인 겨울철 연탄 지원 활동의 시작을 알렸다.

이날 행사에는 자원봉사자, 후원단체, 시민 등 100여명이 참석했으며, 기념공연과 자원봉사 활동영상 상영, 표창장 수여, 연탄 기증식 등이 진행돼 따뜻한 나눔의 의미를 되새겼다.

오성환 대표는 “매서운 추위 속에서도 이웃을 위해 따뜻한 손길을 내밀어 주신 봉사자와 후원자 여러분께 깊이 감사드린다”며 “연탄의 온기가 필요한 가정에 잘 전달될 수 있도록 최선을 다하겠다”고 말했다.

박형덕 동두천시장은 “연탄은행의 꾸준한 나눔 활동은 지역 공동체의 따뜻한 정신을 보여주는 대표적인 사례”라며 “동두천시도 복지 사각지대를 세심히 살피고, 어려운 이웃이 따뜻한 겨울을 보낼 수 있도록 함께하겠다”고 전했다.

한편, 동두천연탄은행은 매년 겨울 에너지 취약계층을 대상으로 연탄과 난방용품을 지원하며, 자원봉사자들의 참여를 통해 지역사회 나눔 문화를 확산하고 있다.