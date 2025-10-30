주민·관광객 8만 명 운집…‘빛의 도시 포항’ 위상 확인, APEC 성공 개최 기원

[헤럴드경제(대구·경북)=김성권 기자] 29일 밤, 포항 영일대해수욕장은 수천 개의 불빛과 폭죽 소리로 가득 찼다.

‘APEC 2025 정상회의 성공 기원 불꽃&드론쇼’가 열린 이날, 순간 최대 5만 명, 누적 8만 명의 인파가 해변을 메우며 포항의 밤을 환하게 밝혔다.

해변에는 가족 단위 시민과 관광객, 국내외 방문객이 모여 카메라와 휴대전화를 들고 사진을 찍느라 분주했다.

어린아이를 안은 한 관람객은 “눈앞에서 보는 장관이 정말 영화 같아요”라며 감탄했고, 60대 부부는 “포항에서 이런 축제를 직접 보는 건 처음”이라며 환하게 웃었다.

축제의 포문은 K-컬처 공연으로 열렸다.

이희문 오방신과 DJ 카주쇼타임이 무대에 올라 흥을 돋운 뒤, ‘이아피(IAHFY)’의 그랜드 로보틱 퍼포먼스가 이어졌다.

철의 도시 포항이 새로운 생명으로 부활한다는 메시지를 담은 퍼포먼스는 관객들의 박수와 환호를 끌어냈다.

하이라이트는 단연 1,000대 드론이 하늘 위에 그림을 그리는 ‘드론 아트쇼’였다.

드론이 ‘Pohang in the World’ 문구와 포항의 상징물을 구현하자, 해변 곳곳에서 “우와!”라는 탄성이 터져 나왔다.

이어 바다 위로 터진 1만 5000여 발의 불꽃이 밤하늘을 수놓자, 관람객들은 서로의 손을 잡고 눈을 떼지 못했다.

포항시는 행사 전부터 포항문화재단과 함께 종합상황실을 운영하며, 교통 통제, 주차 관리, 구급차 배치, 해상 안전 확보 등 철저한 안전 관리를 진행했다.

한 시민은 “안전 관리가 잘 돼 있어 아이와 함께 편안히 즐길 수 있었다”고 말했다.

이강덕 포항시장은 “이번 불꽃&드론쇼는 포항의 기술과 문화가 조화를 이룬 상징적 행사였다”며 “앞으로도 시민과 관광객이 함께 즐길 수 있는 차별화된 콘텐츠와 국제행사를 통해 포항을 세계적인 해양문화관광도시로 발전시켜 나가겠다”고 밝혔다.

현장을 찾은 상인들도 미소를 감추지 못했다. 해변 인근 음식점 관계자는 “평소보다 손님이 2~3배 늘었다”며 “지역 경제에도 활력이 되살아난 느낌”이라고 전했다.

밤하늘을 가득 채운 드론과 불꽃, 그리고 시민들의 환호 속에서 포항은 ‘빛의 도시’로서의 위상을 다시 한 번 확인하며, 글로벌 도시로 도약할 힘을 과시했다.