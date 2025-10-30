인허가·관광개발·노인복지·방재복구 4개 팀 지정, 실적가산점·전보 우대 적용

[헤럴드경제(대구·경북)=김성권 기자] 경북 봉화군이 업무 강도가 높은 직원들의 사기를 높이고, 공직문화를 개선하기 위한 새로운 인사 혁신에 나섰다.

군은 민원 처리와 업무량이 과중한 부서를 ‘격무부서(팀)’로 지정하고, 해당 부서 근무 직원에게 내년부터 실적가산점 등 인사상 혜택을 부여한다고 30일 밝혔다.

이번 제도는 객관적 데이터와 직원 의견을 함께 반영해 공정성과 투명성을 확보했다는 점에서 의미가 크다.

군은 행정안전부 주관 ‘2024년 조직진단 컨설팅(한국지방행정연구원 수행)’을 통해 부서별 업무량을 정량적으로 분석했다.

분석 항목은 문서생산량, 자기기입식 조사표, 연간 근무시간, 종합업무량 등으로, 유사 자치단체와의 비교 결과도 함께 산출됐다.

또한 군 전체 정원의 48.3%가 참여한 직원 인식 조사를 통해 정량적 데이터로는 파악하기 어려운 현장 체감도와 업무환경 변화를 반영했다.

이후 4월과 8월 두 차례 설문조사로 격무부서 후보군에 대한 직원 의견을 수렴한 뒤, 9월 선정위원회 심의를 통해 최종 격무부서를 확정했다.

조직진단과 설문조사 결과, △인허가팀(종합민원실): 민원 접수 집중과 연장근무 잦음 △관광개발팀(문화관광과): 관광 인프라 확충과 대규모 행사 시설 관리 △노인복지팀(주민복지과): 고령사회 진입에 따른 복지 수요 급증 △방재복구팀(안전재난과): 재난·재해 발생 시 긴급 대응과 복구 등 높은 업무강도를 보인 4개 팀이 격무부서로 지정됐다.

이번 제도는 ‘봉화군 지방공무원 인사규칙’ 제26조의3을 근거로 시행된다. 격무부서 근무 직원은 근무성적평정 시 실적가산점을 부여받으며, 2년 이상 근무자는 전보 시 희망부서 우선 고려, 포상 및 교육 기회 확대 등 추가 우대도 적용된다.

봉화군은 이번 제도가 직원 헌신을 존중하고 근무환경을 개선하는 보상체계로 작용, 공직사회 전반에 긍정적 파급효과를 가져올 것으로 기대하고 있다.

군 관계자는 “이번 제도는 단순한 격무부서 지정이 아니라, 데이터와 직원 의견을 함께 담은 ‘봉화군형 인사운영 모델’의 첫걸음”이라며 “모든 직원이 100% 만족하기는 어렵지만, 변화하고 개선해 나가는 과정 자체가 의미 있는 진전”이라고 말했다.

이어 “앞으로도 직원 의견을 적극 반영해 공정하고 신뢰받는 인사행정을 구현하고, 전 직원이 함께 성장하는 조직문화 속에서 군민에게 제공되는 행정서비스 질을 높여 나가겠다”고 강조했다.