글로벌 테크놀로지 기반 서비스 전문기업 콘센트릭스서비스코리아 CATALYST 사업부(이하 콘센트릭스 CATALYST)는 아모레퍼시픽 9개 브랜드의 13개 글로벌 사이트를 Shopify 플랫폼으로 전환해 구축하는 프로젝트를 완료했다고 밝혔다.

콘센트릭스 CATALYST는 이번 프로젝트를 통해 아모레퍼시픽의 13개 글로벌 사이트를 Shopify 기반의 최신 글로벌 커머스 환경으로 전면 전환했으며, 운영 표준화와 효율성을 동시에 달성하였다. 또한 브랜드별로 상이했던 관리 구조를 통합하고, 글로벌 시장 변화에 빠르게 대응할 수 있는 민첩한 운영 프로세스와 확장성을 확보함으로써 글로벌 통합 운영체계를 완성했다.

이와 함께 ‘상세페이지 운영 효율화 툴’을 도입, 각 브랜드의 정체성과 톤앤매너를 살리면서도 손쉽게 웹 콘텐츠를 제작, 관리할 수 있는 환경을 마련했다. 이로써 브랜드 담당자가 콘텐츠를 직접 제작 수정할 수 있게 되어 운영 내재화를 실현하였으며, IT 리소스에 대한 의존도는 낮추면서 콘텐츠 생산성은 극대화하게 되었다.

특히, 멀티브랜드 멀티국가로 운영되는 아모레퍼시픽의 글로벌 사이트 특성에 맞춰 각 브랜드·국가별 콘텐츠를 일괄 관리하며 현지 언어로 로컬화 된 콘텐츠는 신속하게 반영함으로써 콘텐츠 운용 효율을 극대화하는 시스템 환경을 구축하였다. 이를 통해 업무처리 속도가 향상되어, 운영비 절감과 웹사이트 퍼포먼스 향상이라는 두 가지 목표를 동시에 달성하였다.

아모레퍼시픽 관계자는 “Shopify 전환 이후 사이트 운영 효율성과 콘텐츠 관리 속도가 눈에 띄게 개선됐다”며, “글로벌 시장에 일관된 브랜드 경험을 전달하면서도, 현지 마케팅 대응력 또한 강화할 계획“이라고 전했다.

콘센트릭스CATALYST TPE사업부 이유근 전무는 “이번 프로젝트는 단순한 플랫폼 교체를 넘어, 브랜드의 개성과 시장 전략을 반영한 맞춤형 구조를 장기적 관점에서 설계한 디지털 혁신 사례”라며, “콘센트릭스는 글로벌 브랜드가 현지 시장에서 더욱 강력한 존재감을 발휘할 수 있도록, 기술력과 전략적 통찰을 결합한 선도적 디지털 파트너로서의 역할을 확대해 나갈 것”이라고 밝혔다.

한편, 콘센트릭스는 Shopify 공식 글로벌 파트너이자, Fortune Global 500을 포함한 2,000여 글로벌 고객사에 End-to-End(E2E) 디지털 솔루션과 고객 경험(CX) 전략을 제공하는 글로벌 리딩 기업이다.