하이테크베어링기술센터·이재민 씨·김기진 씨, 각 분야 공로 인정 받아 영주시, 시민 헌신과 봉사 기리며 앞으로도 발굴 지속 약속

[헤럴드경제(대구·경북)=김성권 기자] 경북 영주시는 30일 시청 강당에서 ‘제29회 영주시민대상 시상식’을 열고, 지역 발전과 사회봉사에 이바지한 시민과 단체를 격려했다.

‘영주시민 대상’은 사회 각 분야에서 헌신과 봉사를 실천하며 뚜렷한 공적을 세운 시민에게 수여되는 영예로운 상이다.

올해 수상자는 △지역경제활성화 부문 하이테크베어링기술센터(단체) △봉사 및 효행 부문 이재민 씨 △문화·체육 부문 김기진 씨다.

시상식은 영주선비관악봉사단 축하공연을 시작으로 대상 시상, 역대 수상자 축하, 수상자 소감 발표, 기념촬영 순으로 진행됐다.

하이테크베어링기술센터(센터장 김종형)는 첨단베어링 산업 클러스터 조성의 중심 역할을 수행하며 13건의 업무협약 체결과 2만 4천여 건 장비 지원으로 지역 기업 경쟁력 강화에 이바지했다.

김 센터장은 “이번 수상은 센터 임직원과 시민 모두가 함께 만들어낸 성과”라며, “앞으로도 영주를 대한민국 베어링 산업의 중심으로 만들겠다”고 말했다.

이재민 씨는 20여 년간 자율방범연합대 활동과 취약계층 지원 등 총 3,010시간의 봉사 실적으로 지역 안전과 나눔 문화 확산에 이바지했다.

그는 “앞으로도 지역사회를 위한 나눔과 섬김을 이어가겠다”고 소감을 전했다.

김기진 씨는 영주문화원 원장으로 문학작품 출간, 향토사료 발간, 근현대 기록물 수집 및 데이터베이스 구축 등으로 지역 정체성과 기록문화 보전에 힘썼다.

김 원장은 “영주의 정신을 이어 지역문화 발전과 기록 보존에 최선을 다하겠다”고 말했다.

유정근 영주시장 권한대행은 “지역 발전과 주민을 위해 헌신한 모든 분들께 감사하며, 앞으로도 다양한 분야에서 지역사회를 위해 노력하는 분들을 발굴하겠다”고 밝혔다.

영주시민 대상은 1996년 제정 이후 올해로 29회를 맞았으며, 지금까지 총 90명이 수상의 영예를 안았다.