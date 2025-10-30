나흘간 DDP에서 진행…60개 브랜드 ‘엄선’ 구매력 갖춘 25~39세 여성층 공략하며 성장 너도나도 새벽배송…컬리만의 차별점 고심

[헤럴드경제=신현주 기자] 컬리의 오프라인 뷰티 행사 ‘컬리뷰티페스타 2025’가 막을 올렸다. 컬리의 주요 신사업인 ‘뷰티컬리’는 순조로운 출발을 알렸지만, 차별화라는 과제는 여전하다. 컬리가 종합 라이프스타일 플랫폼으로 거듭날 수 있을지 주목된다.

30일 오전 서울 중구 동대문디자인플라자(DDP)는 컬리뷰티페스타 참석 인원으로 붐볐다. 행사 첫날, 문을 연 지 한 시간도 채 되지 않았지만 행사장에는 브랜드별 부스 이벤트에 참여하려는 이들로 가득했다. 컬리는 올해 총 1만6000명이 밀집할 것으로 예측했다. 컬리뷰티페스타는 다음 달 2일까지 총 4일간 진행한다.

컬리는 올해 뷰티페스타 참여 브랜드 수를 60개로 압축했다. 지난해 90여개와 비교하면 30% 이상 줄었다. 작년엔 첫 뷰티페스타인 만큼 최대한 다채로운 브랜드 소개에 초점을 맞췄다면, 올해는 ‘컬리가 엄선한’ 브랜드를 선보이기로 했다.

올해 콘셉트는 ‘정원’이다. ‘아름다움을 알아보는 순간’이라는 슬로건 아래 5개 구역으로 나눴다. 세레니티 정원에는 쿤달, 야다 등 천연 성분을 사용하거나 자연주의를 지향하는 브랜드가, 레디언스 정원에는 나스, 바닐라코 등 색조 브랜드가 참여했다. 바이털리티 정원에서는 에스트라, 라로슈포제 등 기능성 브랜드를 체험할 수 있다. 헤리티지 정원에는 케라스타즈 등 원조 뷰티 브랜드가, 센시스 정원에는 디퓨저부터 구강 위생용품까지 다양한 브랜드가 입점했다.

컬리 관계자는 “컬리는 입점 브랜드 선정에 있어 브랜드 이미지부터 주요 성분까지 점검할 뿐 아니라 입점하더라도 전 제품이 아닌, 컬리 소비자 특성에 맞는 제품 위주로 판매하도록 운영 중”이라며 “이번 뷰티페스타도 컬리만의 큐레이션을 경험할 수 있도록 기획했다”고 말했다.

나스 메이크업 쇼, 케라스타즈 두피 진단 및 헤어 스타일링 클래스 등 다양한 체험 이벤트도 준비됐다. 이날 오전 진행된 나스 메이크업 쇼에는 50명 이상의 관중이 몰리기도 했다. 김고은 컬리 브랜드마케팅 그룹장은 “컬리가 제안하는 뷰티 큐레이션으로 방문객들은 자신만의 아름다움을 찾을 수 있을 것”이라며 “브랜드 부스에서도 메이크업 시연과 클래스 등 다양한 이벤트를 준비하고 있다”고 말했다.

뷰티컬리는 2022년 11월 론칭 이후 3주년을 앞두고 있다. 거래액은 성장을 거듭하고 있다. 2022년 말 거래액 3000억원을 돌파한 데 이어 지난해에는 5000억원을 기록했다. 3년 만에 컬리 전체 매출의 10%까지 비중이 커졌다.

신사업이 단기간 시장에 안착할 수 있던 배경엔 컬리의 충성고객 전략이 꼽힌다. 컬리는 마켓컬리 당시 ‘단독’ 상품에 주력하며 20~40대 여성 고객의 입소문을 탔다. 서울 유명 호텔이나 유명 셰프, 베이커리와 협업한 상품을 출시하며 음식 트렌드에 민감한 소비자를 사로잡았다. 25~39세 고객층은 유통업계에서 주요 대상으로 분류된다. 10~20대 초반 소비자보다 구매력을 지니고 있고, 플랫폼에 한 번 유입되면 쉽게 떠나지 않아서다. 실제 이날 컬리뷰티페스타에서는 중장년 여성 고객도 쉽게 찾아볼 수 있었다. 이명신(57) 씨는 “컬리가 처음 출시됐을 때부터 애용했다”며 “단독 상품이 많고 계란 같은 프리미엄 제품을 쉽게 구할 수 있다는 것이 장점”이라고 말했다. 이 씨는 “최근 컬리에서 기초제품을 구매하고 있는데 뷰티 행사를 진행한다기에 방문했다”며 “컬리를 떠올리면 ‘성분이 좋다’는 이미지가 있어 찾게 된다”고 말했다.

순조로운 출발을 알렸지만, 직면한 과제는 여전하다. 바로 ‘차별화’다. 최근 무신사, SSG닷컴, 쿠팡 등 주요 이커머스 플랫폼이 뷰티 시장에 도전장을 던진 가운데 컬리만의 특색을 살려야 한다는 평가가 나온다. 컬리가 시작한 ‘샛별배송’도 이제 유통가의 기본값이 됐다. 컬리는 최근 무신사, 에이블리 등 플랫폼에 이어 뷰티 PB(자체 브랜드) 제품 제작을 알리기도 했다.

업계 관계자는 “한한령 해제에 대한 기대감 등으로 내년에도 K-뷰티 시장 전망은 밝다”며 “IPO(기업공개)를 고려하는 컬리 입장에서는 뷰티와 해외 진출 투트랙의 신사업 전개가 필수적일 것”이라고 말했다.