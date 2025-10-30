박형준 시장, 디자인업계 관계자 등 400여 명 참석

[헤럴드경제(울산)=박동순 기자] 부산시는 30일 부산항국제컨벤션센터 콘퍼런스홀에서 ‘2028 세계디자인수도(WDC) 부산 조직위원회’ 출범식을 개최했다.

이번 출범식은 부산이 ‘2028 세계디자인수도’로 선정된 이후, 본격적인 추진 체계를 가동하기 위한 첫 공식 행사로, 민·관·산·학이 함께 참여하는 협력의 장으로 마련됐다.

이날 행사에는 박형준 부산시장, 안성민 시의회 의장, 김석준 시교육감, 양재생 부산상공회의소 회장, 16개 구·군 단체장, 디자인산업계 관계자, 디자인학과 대학생 등 400여명이 참석했다.

출범식은 ▷공동조직위원장 인사말 ▷축사 ▷조직위원회 출범 스토리 소개 ▷‘미래부산디자인단’ 시민 대표 위촉장 수여 ▷16개 구·군 디자인 선언 순으로 진행됐다.

특히 ‘디자인 선언’에서는 시장과 16개 구·군 단체장이 함께 ‘모두를 위한 디자인 도시 부산’의 비전을 시민들과 함께 선포하며, 부산의 디자인 가치와 방향성을 공유하는 상징적인 장면으로 연출됐다.

조직위원회는 박형준 시장과 홍영철 고려제강 회장이 공동조직위원장을 맡았으며 부산시, 공공기관, 기업, 시민, 디자인 전문가 등 30명 이내의 위원으로 구성됐다.

위원회는 ‘2028 세계디자인수도 부산 프로젝트’의 컨트롤타워로서 부산의 디자인 비전 실현을 총괄 조정하는 핵심 역할을 담당한다.

시는 이번 출범식을 시작으로 세계디자인기구(WDO)와 협력해 2026년부터 2028년까지 의무 프로그램 7종과 지역특화 프로그램을 추진할 계획이다. 또한 부산 전역을 무대로 한 시민 참여형 디자인 프로젝트를 본격화해 도시 전반의 디자인 혁신을 확산할 방침이다.

박형준 부산시장은 “2028 세계디자인수도 부산은 단순한 타이틀이 아니라 도시의 미래를 바꾸는 거대한 여정의 출발점”이라며 “디자인을 통해 도시의 품격을 높이고, 시민 모두가 참여하는 디자인 도시 부산’으로 나아가겠다”고 말했다.