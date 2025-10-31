- 서울 전역 및 경기 남부 규제 강화 속… 경기 북부권 ‘알짜 입지’ 주목

- 대출·세금 부담 덜한 비규제지역으로 수요 쏠림 현상

- 합리적 분양가에 파격 금융혜택 ‘의정부 롯데캐슬 나리벡시티’ 관심 집중

정부의 10·15 부동산 대책으로 서울 전역과 경기 남부 12곳이 추가 규제지역으로 묶이면서, 대출·청약·세금 등 강력한 규제에서 자유로운 비규제지역으로 수요가 몰리는 ‘풍선효과’가 현실화되고 있다. 이러한 가운데 경기 북부의 핵심 도시인 의정부시가 반사이익을 누릴 대표 지역으로 꼽히면서, 이곳에 들어서는 대규모 복합단지 ‘나리벡시티’와 그 안에 자리할 ‘의정부 롯데캐슬 나리벡시티’가 시장의 뜨거운 관심을 받고 있다.

규제 강화의 반사이익, 왜 비규제지역인가 이번 대책으로 규제지역의 중도금 주택담보대출비율(LTV)은 40%로 제한되지만, 의정부와 같은 비규제지역은 60%까지 적용받아 신규 분양시 초기 자금 마련 부담이 적다. 또한 실거주 의무가 없어 서울 접근성이 뛰어나면서도 전세를 활용한 매매(갭투자)가 용이하다는 점 또한 투자자들의 발길을 이끄는 요인이다.

실제 규제 발표 이후 의정부를 비롯해 인천, 부천 등 수도권 비규제지역에서는 매수 문의가 급증하고 매도자가 매물을 거둬들이는 등 시장이 즉각 반응하는 모양새다. 의정부시 금오동의 한 공인중개사 대표는 “10.15 대책 발표 이후 확실히 분위기가 달라졌다”며 “서울이나 경기 남부의 규제를 피해 넘어오려는 문의 전화가 평소보다 늘었고, 대출 한도나 향후 가치 상승 여력을 꼼꼼히 따지는 실수요자들이 대부분”이라고 현장 분위기를 전했다.

과거에도 비슷한 흐름을 보였다. 의정부시는 과거 규제 풍선효과를 누려, 2020년 6월 19일에 조정대상지역으로 지정 전후 시점 2년(2019년 1월~2020년 12월) 동안 21.9% 집값이 급등했다.

신축 선점 찬스… 핵심 입지에 나오는 새 아파트 관심 신규 분양시장도 덩달아 달아오르고 있다. 최신 평면과 커뮤니티 시설 등 한 차원 높은 주거 만족도를 제공하는 신축 아파트에 대한 수요(니즈)가 꾸준히 증가하고 있어, 구축 보다 높은 프리미엄을 기대해볼 수 있어서다.

여기에 향후 공사비 상승과 프로젝트 파이낸싱(PF) 시장 경색 등으로 신규 주택 공급이 더욱 위축될 것이라는 전망이 나오면서, 희소성이 높아질 새 아파트를 선점하려는 움직임도 나타나고 있다.

‘거거익선’ 트렌드와 나리벡시티의 미래가치 이러한 분위기 속에서 경기 북부권의 알짜 입지에서 공급되는 브랜드 대단지에 대한 관심이 그 어느 때보다 높으며, 일부 잔여세대를 분양 중인 ‘의정부 롯데캐슬 나리벡시티’에도 문의가 늘고 있다. 총 671가구 규모로, 전용면적 84㎡를 비롯해 102㎡, 115㎡, 148㎡, 155㎡ 등 중대형 중심으로 선보인다.

지역 공인중개사 관계자는 “의정부도 분양가가 크게 올라, 의정부 롯데캐슬 나리벡시티는 합리적 가격이 오히려 주목받고 있다”라며 “서울이 전월세난이 심화되면서, 탈 서울 수요자들의 문의도 크게 늘었다”고 말했다.

최근 주택 시장의 ‘거거익선(巨巨益善)’ 트렌드 역시 의정부 롯데캐슬 나리벡시티의 가치를 높이는 대목이다. 한국부동산원에 따르면 올 상반기 전용 85㎡ 초과 아파트 거래량은 전년 동기 대비 약 30% 급증하며, 넓고 쾌적한 주거 공간에 대한 선호가 뚜렷해지고 있다.

우수한 입지 여건도 빼놓을 수 없다. 단지가 들어서는 나리벡시티는 향후 주거, 업무, 상업, 문화시설이 어우러진 복합단지로 개발될 예정이어서 높은 미래가치가 기대된다. 의정부 경전철 효자역 역세권이며, 경기도청 북부청사 등 행정타운이 인접해 있다. 금오초, 효자중, 효자고 등 각급 학교가 도보권에 위치하고 학원가 이용도 편리해 교육 환경 또한 우수하다.

파격적 금융 혜택으로 문턱 낮춰… “희소가치 더 높아질 것” 특히 가파르게 오르는 분양가 시대에 합리적인 금융 혜택은 수요자들의 눈길을 사로잡는 대목이다. 3.3㎡당 1천만원대의 경쟁력 있는 분양가가 책정됐으며, 계약금은 분양가의 5%(1차 1천만원 정액제)로 초기 부담을 낮췄고, 계약금 50% 대출 알선 및 이자 지원 혜택도 있다. 여기에 중도금 60% 전액 무이자 혜택까지 더해져 입주 시까지 추가 이자 부담이 없다. 현관 중문도 무상으로 제공한다.

분양 관계자는 “10.15 대책 발표 이후, 규제를 피하려는 서울 등 광역 수요 문의가 실제로 크게 늘었다”라며, “계약금 5%와 중도금 전액 무이자라는 파격적인 금융 조건이 알려지면서 자금 부담을 최소화 할 수 있고, 분양가 상승이 예견된 현시점에서, 브랜드 대단지를 합리적인 조건으로 선점할 수 있는 사실상 마지막 기회”라고 말했다.

한편, 의정부 롯데캐슬 나리벡시티 견본주택은 사업지 인근인 경기도 의정부시 금오동에 마련돼 있으며, 입주는 2027년 하반기 예정이다.