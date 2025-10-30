천년 고려 석탑, 역사적·예술적 가치 인정

[헤럴드경제(대구·경북)=김성권 기자] 경북 예천군은 국가지정문화유산 보물인 ‘예천 개심사지 오층 석탑’이 국가지정문화유산 국보로 지정 예고됐다고 30일 밝혔다.

개심사지 오층 석탑은 1010년 고려 현종 때 건립이 시작돼 이듬해인 1011년에 완성된 석탑으로, 건립 시기와 배경이 명확히 밝혀진 고려 초기 석탑의 대표작으로 평가받고 있다.

이번 국보 지정 예고는 예천이 간직한 천년 문화유산의 위상을 재조명하는 계기가 될 것으로 기대된다.

석탑은 주요 부재가 거의 유실되지 않고 현재까지 온전히 전해져 완전성을 갖추고 있다.

상·하층 기단과 4단의 옥개받침 등 통일신라 석탑의 전통을 계승하면서도, 단순 모방을 넘어 고려 시대 독자적 석탑 양식을 창출했다. 이는 이후 건립되는 고려 석탑의 조형 기준을 제시한 표지적 작품으로 평가된다.

특히 상층 기단 갑석과 면석에 새겨진 190자의 명문을 통해 석탑의 건립 시기와 배경, 주체가 명확히 기록되어 있으며, ‘광군’과 ‘향도’ 등 참여 계층까지 확인할 수 있어 당시 사회 구조와 군제 변화를 연구하는 1차 사료적 가치도 지닌다.

면석에는 십이지상, 팔부중상, 금강역사상 등 섬세한 조각이 표현돼 당시 조각 예술의 수준을 보여준다.

특히 금강봉을 든 형상과 노반석까지 이어지는 안상 표현은 예술적 완결성을 높여 고려 석탑 조각의 정수를 담고 있다는 평가다.

최근 발굴 조사에서는 석탑의 원위치와 기초 구조가 명확히 확인됐으며, 정밀 과학조사 결과 29개 부재 모두 역질 사암으로 제작된 것이 밝혀져 문화유산으로서 진정성 또한 입증됐다.

향후 30일간의 예고 기간 동안 각계 의견 수렴 후 문화유산심의위원회 심의를 거치면, 예천 개심사지 오층석탑은 국가지정문화유산 국보로 최종 지정될 예정이다.

김학동 군수는 “개심사지 오층석탑 국보 지정 예고는 예천군민 모두의 자랑이며, 우리 지역이 간직해 온 천년의 역사와 정신이 인정받은 뜻깊은 일”이라며 “앞으로도 지역 문화유산 발굴과 보존 관리에 적극 힘쓰겠다”고 밝혔다.