주민 참여로 완성된 명상·요가 체험장, 웰니스 관광 기대

[헤럴드경제(대구·경북)=김성권 기자] 경북 봉화군 소천면 분천리에 새로운 힐링 명소가 문을 열었다.

봉화군 신활력플러스 사업추진단은 지난 27일 ‘소천 권역 명상 체험장’ 개원식을 갖고 지역 주민과 방문객에게 개방했다.

이번 체험장은 지역자원을 활용한 명상, 요가, 선무도 체험 공간으로 꾸며졌다.

사업은 지역 활력화 프로젝트의 일환으로, 지역 주민들이 참여하는 액션그룹 ‘징검다리’가 주도해 추진됐다.

개원식 현장은 자연과 예술이 어우러진 축제의 장이었다.

가곡과 아코디언 연주, 시 낭송, 색소폰 연주, 선무도 시연 등이 이어지며 참석자들은 맑은 공기 속에서 몸과 마음을 다스리는 시간을 가졌다.

군은 앞으로는 봉화수련원과 연계한 명상·요가 체험 프로그램 등 다양한 교육 체험 활동이 마련될 예정이다.

김제일 추진단장은 “이번 체험장 개원은 봉화의 청정한 자연과 주민들의 뜻이 모여 이룬 소중한 결실”이라며 “명상과 선무도를 통해 봉화군이 마음의 힐링 도시로 자리 잡도록 최선을 다하겠다”고 말했다.

박현국 군수는 “소천권역 명상체험장은 봉화군 웰니스 관광 발전에 중요한 전환점이 될 것”이라며 “군민 모두가 마음의 평화를 누릴 수 있는 공간으로 성장하길 바란다”고 축하의 뜻을 전했다.