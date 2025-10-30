21일부터 26일까지 훈춘·블라디보스토크 주요 물류 거점 지역 방문 아시아와 유럽 잇는 동북아 물류의 핵심 거점, 북극항로 개척 요충지

[헤럴드경제(부산)=이주현 기자] 부산시와 부산경제진흥원은 지난 10월 21일부터 26일까지 중국 훈춘과 러시아 블라디보스토크 등 주요 물류 거점 지역에 ‘2025 부산시 물류개척단’을 파견해 중·러 지역과의 물류 협력 기반을 다지고, 북극항로 시대를 대비한 유라시아 수출길 개척에 나섰다고 30일 밝혔다.

이번 물류개척단에는 ▷부산시 ▷부산경제진흥원 ▷한국해양수산개발원(KMI) ▷부산 소재 물류기업 등이 참여했다.

물류개척단은 현지 주요 기관과 물류 거점을 방문해 인프라 및 운송 체계를 점검하고 부산발 북극항로를 활용한 수출 경로 다변화 방안을 모색했다.

훈춘과 블라디보스토크는 아시아와 유럽을 잇는 동북아 물류의 핵심 거점이자, 북극항로 개척의 전략적 요충지로 꼽힌다.

개척단은 중국 훈춘시 관야비(关亚菲) 부시장 및 외사판공실 관계자와 면담을 갖고 도시 간 국제 우호 교류 확대 방안을 논의했다. 이어 훈춘 종합보세구와 전자상거래산업단지를 차례로 방문해 협력 가능성과 네트워크 구축 방안을 논의했다.

또한 지난 23일에는 부산 지역 물류기업 레오나해운항공㈜과 러시아 대표 물류기업 트리아다 디브이(DV) 간 물류 협력 강화를 위한 양해각서(MOU)가 체결됐다.

트리아다 디브이는 연해주 및 극동지역에서 연간 10만 TEU(20피트 컨테이너 기준) 이상의 운송 실적을 보유한 대표 물류기업이다. 양사는 이번 협약을 통해 ▷물류 및 공급망 관리 분야 협력 ▷정보·기술·자원 교류 ▷지속 가능한 파트너십 구축 등을 약속했다.

24일에는 블라디보스토크에서 ‘부산-블라디보스토크 물류 활성화 포럼’이 열렸다. 포럼에는 러시아 블라디보스토크 공무원과 양국 물류 전문가 등 50여 명이 참석해 ‘북극항로 개척을 위한 한–러 협력 방안’을 주제로 심도 있는 논의를 진행했다.

이 자리에서는 ▷한-러 복합운송 인프라 구축 ▷북극항로 활용 협력 ▷신규 비즈니스 모델 발굴 등 구체적인 실행 과제가 제시됐다.

이후 열린 ‘부산시-블라디보스토크시 공식 회의’에서는 양 도시 간 인적·물적 교류 확대를 비롯해 ▷문화 ▷청소년 ▷체육 등 다양한 분야의 협력 방안도 논의됐다.

이어 개척단은 안리푸드와 로쥐카플류스 등 현지 물류·유통기업을 방문해 부산 식품 및 소비재 기업의 극동 러시아 진출과 수출 네트워크 확대 방안을 협의했다.

26일에는 나훗카항을 찾아 중고차·석탄·철광석 등 주요 수출 품목의 물류 운영체계를 점검하며 일정을 마무리했다.

부산시는 이번 물류개척단 파견을 통해 기존 미·중 중심의 수출 구조에서 벗어나 극동 및 유라시아 신흥시장으로 향하는 새로운 수출길을 열고, ‘부산–훈춘–블라디보스토크’ 물류벨트 구축의 기반을 마련했다고 설명했다.

이를 통해 ‘부산–극동–유럽 복합 물류 루트’의 실질적 협력이 본격화될 것으로 기대하고 있다.

김봉철 부산시 디지털경제실장은 “이번 물류개척단 파견은 북극항로 시대를 선제적으로 준비하고, 부산의 미래 물류 경쟁력을 강화하기 위한 전략적 청사진”이라며 “이를 계기로 부산 수출기업의 신흥시장 진출이 확대되고, 부산이 동북아 물류 허브로 도약할 수 있도록 최선을 다하겠다”고 말했다.