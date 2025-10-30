상주시 외남면, 전국 유일 곶감특구에서 본격적인 감 수확

[헤럴드경제(대구·경북)=김성권 기자] 경북 상주시 외남면 상주곶감 공원 일원에서 올해 수확한 둥시 감을 깎아 타래에 매다는 작업이 한창이다.

가을 햇살 아래 주홍빛 감이 주렁주렁 매달리며 곶감으로 변신하는 풍경이 장관을 이루고 있다.

외남면은 해발 500m 내외의 구릉성 산지와 남천으로 유입되는 하천이 어우러진 청정한 자연환경 속에서 당도 높은 명품 곶감을 생산하는 ‘곶감의 본고장’으로 널리 알려져 있다.

특히 2005년 9월, 전국 최초로 ‘곶감 특구 지역’으로 지정됐으며 전국 유일의 ‘상주곶감공원’과 수령 750년이 넘은 국내 최고령 감나무 ‘하늘 아래 첫 감나무’가 자리하고 있다.

외남면은 일교차가 큰 기후와 맑은 물, 따뜻한 햇살이 어우러져 감의 당도와 색이 뛰어나며, 주민들은 세대를 이어 전통 방식으로 곶감을 생산해 왔다.

이곳에서 만들어진 ‘상주곶감’은 쫄깃한 식감과 은은한 단맛으로 전국적인 명성을 얻고 있다.

상주시 관계자는 “외남면은 천혜의 자연환경과 오랜 전통이 어우러진 곶감의 고장”이라며 “올해도 품질 좋은 상주곶감 생산을 통해 지역경제 활성화와 농가소득 증대에 이바지할 것으로 기대한다”고 말했다.