-체인링크 CCIP, 프로젝트 팍스(Project PAX) 2단계에 적용…국경 간 스테이블코인 결제 네트워크 실증

디지털자산 인프라 기술기업 페어스퀘어랩(FairsquareLab)은 글로벌 오라클 네트워크 표준 플랫폼인 체인링크(Chainlink)와 전략적 양해각서(MOU)를 체결했다고 29일 밝혔다. 이번 MOU의 목적은 국경 간 스테이블코인 송금 및 결제 인프라 개발을 추진하는 것이다.

MOU의 첫 번째 단계로, 체인링크는 프로젝트 팍스(Project PAX) 2단계를 지원한다. 프로젝트 팍스는 페어스퀘어랩이 주도하며, 한국의 신한은행, NH농협은행, 케이뱅크와 일본의 프로그맷(Progmat) 및 일본의 복수 은행이 참여하는 프로젝트이다. 2단계 프로젝트는 이기종 블록체인 간 스테이블코인 상호운용성을 위한 기술 인프라 고도화에 초점을 맞추고 있다.

블록체인 상호운용성은 서로 다른 블록체인 네트워크 간에 데이터와 자산을 안전하게 교환할 수 있는 능력을 의미한다. 상호운용성을 확보하면 블록체인 생태계 간의 단절을 해소하고, 규제 체계 내에서 자금 흐름의 투명성과 추적 가능성을 높일 수 있다. 또한 결제 네트워크 간 연결을 표준화함으로써 금융 인프라의 안정성을 강화하고, 비공식 송금 경로에서 발생할 수 있는 위험을 완화하여 자금세탁방지(AML) 및 컴플라이언스 측면에서 의미가 크다.

체인링크의 크로스체인 상호운용 프로토콜(CCIP: Cross-Chain Interoperability Protocol)은 현재 여러 네트워크에서 간 자산 전송 기능을 지원하는 상호운용성 표준 기술이다. 이번 협력을 통해 페어스퀘어랩은 CCIP를 프로젝트 팍스의 송금 인프라에 통합하여 블록체인 및 금융 네트워크 간 실시간 자금 이체를 검증할 계획이다. 양사는 또한 상호운용성 확보를 위한 기술 표준과 운영 프로세스의 공동 개발을 진행한다.

프로젝트 팍스는 기존의 법정화폐 시스템과 스테이블코인을 결합해 법정화폐–스테이블코인–법정화폐의 흐름을 간소화함으로써, 송금 비용 절감과 거래 속도 향상을 목표로 한다. 체인링크의 CCIP 통합을 통해 프로젝트 팍스는 상호운용성, 보안성, 거래 처리 속도를 개선하고 기존 금융 시스템과의 원활한 연동성을 확보할 것으로 기대된다.

페어스퀘어랩의 김준홍 대표는 “이번 협력은 블록체인 상호운용성을 실제 금융 시스템 환경에서 구현하기 위한 중요한 단계”라며 “프로젝트 팍스를 넘어, 페어스퀘어랩은 국내외 금융기관과 협력해 구축 중인 스테이블코인 인프라 전반에 체인링크의 기술을 확대 적용해 나갈 계획”이라고 밝혔다.

체인링크랩스(Chainlink Labs) 아태 및 중동 지역 사업개발 총괄 니키 아리야싱헤(Niki Ariyasinghe)는 “페어스퀘어랩은 아시아 지역에서 체인링크 CCIP의 도입을 선도하는 핵심 파트너”라며 “이번 협력을 통해 금융기관들이 다중 블록체인 간 데이터를 안전하고 규제 친화적으로 교환할 수 있는 기반을 마련하게 되어 매우 뜻깊다. 이러한 협력은 블록체인 산업의 글로벌 연결성을 가속화하고, 전 세계적으로 통합된 금융 시스템 구축에 한 걸음 더 다가서는 계기가 될 것”이라고 말했다.

페어스퀘어랩(FairsquareLab)은 블록체인 기술을 금융 시스템에 통합하여 효율성, 투명성, 상호운용성을 높이는 혁신적 솔루션을 제공하는 디지털자산 인프라 선도기업이다. 금융기관과 규제기관이 신뢰할 수 있는 차세대 금융 인프라 및 디지털자산 관리 기술을 개발하고 있으며, 안정성과 규제 준수, 기술 혁신을 균형 있게 갖춘 금융 인프라 모델을 제시하고 있다. 특히 중앙은행 디지털화폐(CBDC), 토큰증권(STO), 스테이블코인(StableCoin) 등 디지털 금융 핵심 영역에서 혁신적인 기술 개발과 실증 프로젝트를 주도하고 있다.

체인링크는 데이터, 상호운용성, 컴플라이언스, 프라이버시 표준을 제공하여 토큰화 자산, 대출, 결제, 스테이블코인 등 기관 중심의 고급 블록체인 활용 사례를 지원한다. 현재까지 수십조 달러 규모의 거래를 안전하게 처리하고 있으며, SWIFT, Euroclear, Mastercard, Fidelity International, UBS, ANZ 등 주요 금융기관과 Aave, GMX, Lido 등 글로벌 프로토콜이 체인링크의 인프라를 채택하고 있다. 체인링크는 온체인 및 오프체인 수익을 LINK 토큰으로 전환해 전략적 Chainlink Reserve에 축적하는 독자적 수익 모델을 운영하고 있다. 자세한 내용은 체인링크 홈페이지에서 확인할 수 있다.