10·15 부동산 대책 시행 이후 서울 전역과 수도권 주요 지역이 규제지역으로 묶이면서, 규제를 피한 비규제지역으로 수요가 빠르게 이동하고 있다.특히 용인 기흥구와 처인구 등 경기 남부권 비규제지역이 새로운 대체 투자처로 주목받고 있다.

실제로 대책 발표 직후 기흥구 구성역 일대 ‘e편한세상 플랫폼시티’는 전용 84㎡ 호가가 15억 원을 넘기고, 인근 보정동 ‘성호샤인힐즈’ 실거래가가 10월 들어 저점 대비 2억 원 이상 상승하는 등 규제 완화 기대감이 빠르게 반영되는 양상이다. 업계 관계자들은 이와 같은 상승세가 GTX-A노선 운행과 용인시 ‘L자형 반도체 벨트’의 일원인 플랫폼시티 조성이라는 강력한 개발 호재가 맞물린 결과로 풀이하고 있다.

이 같은 기흥구의 상승 흐름은 처인구로 확산되는 모습이다. 처인구 역시 규제를 피한 비규제지역인 동시에 세계 최대 규모의 반도체 클러스터라는 호재를 품고 있다. 지난 2월 SK하이닉스의 반도체 공장 착공에 이어, 남사읍 일대에는 첨단 시스템반도체 국가산단도 2026년 하반기 착공이 예정되어 있다. 또한, 중부권 광역급행철도(잠실~청주공항), 경강선 연장(경기광주~용인남사), 반도체고속도로(예정) 등 굵직한 대형 교통 호재가 다수 중첩돼 있다.

특히 중부권 광역급행철도는 처인구 교통환경의 핵심 변수로 꼽힌다. 청주공항에서 용인을 거쳐 성남, 서울 잠실로 이어지는 이 노선은 완공 시 잠실과 청주공항을 각각 30분 내로 접근할 수 있을 전망이다.

부동산 업계 관계자들은 “기존 GTX-A와 플랫폼시티가 기흥 일대 시장을 견인했다면, 중부권 광역급행철도와 반도체 클러스터가 처인구의 새로운 성장축 역할을 할 것”이라고 분석했다.

이 같은 흐름속에서 처인구에 분양중인 ‘힐스테이트 용인마크밸리’가 주목받고 있다.

특히 이 단지는 강화된 중도금 대출 규제를 적용받지 않으며, 규제지역 대비 높은 주택담보대출 비율을 적용받는 등 비규제 혜택이 집중되며 관심이 높다. 또한, 계약금 5%(1차 500만원 정액제) 혜택으로 초기 부담을 낮췄고, 분양가 또한 최근 분양한 고림동 단지보다 약 1억 3000만원 낮아 가격 경쟁력도 뚜렷하다.

힐스테이트 용인마크밸리는 우수한 교통 여건도 갖추고 있다. 단지 앞 처인성로와 함께, 올 1월 개통된 서울세종고속도로(구리~용인~안성 구간)를 통해 수도권 전역 접근성이 크게 향상됐다. 향후 국지도 84호선이 개통되면 동탄신도시까지 차량 10분대 진입이 가능할 전망이며, 경강선 연장(계획), 중부권 광역급행철도(계획), 반도체고속도로(예정) 등 교통망 확충이 이어질 예정이다.

무엇보다 반도체 특화도시의 미래가치가 크다. 단지 인근에 조성 예정인 첨단 시스템반도체 국가산단은 총 면적 약 778만㎡, 사업비 9조 원 이상 규모로 평택 단지의 두 배 수준이다. 삼성전자가 약 360조 원을 투자할 계획으로, 생산 유발효과 400조 원, 고용 유발효과 약 192만 명에 달하는 초대형 프로젝트로 꼽힌다.

‘힐스테이트 용인마크밸리’는 지하 2층~지상 27층, 7개 동 규모로 총 660세대(전용 84~182㎡)를 구성한다. 남향 위주의 배치와 중앙광장 설계를 통해 개방감을 극대화했으며, 4Bay 판상형과 타워형 등 다양한 평면이 제공돼 수요자 선택의 폭을 넓혔다. 또한, 힐스테이트만의 층간소음 저감 설계가 적용돼 입주민의 주거 만족도를 높일 전망이다.

견본주택은 경기도 용인시 수지구 손곡로 일대에 마련돼 있으며, 입주는 2027년 12월 예정이다.