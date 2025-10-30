[헤럴드경제(부산)=이주현 기자] 부산광역시교육청은 다음달 1일 오전 10시 동백공원 및 누리마루 APEC 하우스에서 관내 유치원·어린이집 영유아 300가족과 함께 ‘2025 Fun 가족 어울림 한마당’ 행사를 개최한다고 30일 밝혔다.

‘Fun 가족 어울림 한마당’은 교육청-지자체-대학이 함께하는 ‘지역 기반형 유아교육·보육 혁신지원사업’의 하나로, 온 가족이 함께하는 다양한 놀이, 체험, 공연 관람의 장을 통해 가족구성원 간 소통·공감 증진 및 가족 유대 강화를 위해 마련했다.

이번 행사는 놀이마당, 체험마당, 공연마당으로 구성되며 ▷쑥쑥팡팡! 놀이마당에서는 균형놀이, 친환경 나무 놀이터 등의 놀이를 하면서 정서적 안정 및 스트레스를 해소하고 ▷ 오감톡톡! 체험마당에서는 꽃목걸이 만들기, 캐리커쳐, 페이스페인팅 등의 체험활동을 통해 창의력과 상상력을 증진하며 ▷ 감동쏙쏙! 공연마당에서는 코미디 서커스 관람을 통한 즐겁고 재밌는 프로그램을 운영한다.

김석준 교육감은 “이번 Fun 가족 어울림 한마당을 통해 가족이 함께 놀고, 체험하고, 공감하며 즐기는 즐거운 시간이 될 것”이라며 “앞으로도 우리 교육청은 유아·학부모 등 교육공동체의 만족도를 높이고, 건강한 가족문화 조성에 도움을 주고자 적극 지원하겠다”고 말했다.