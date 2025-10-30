경기도 안성시가 ‘자족도시’로의 도약에 박차를 가하고 있다. 산업과 교통, 주거 인프라가 동시에 확장되며 ‘일자리와 생활이 공존하는 도시’로 체질을 바꾸고 있는 것이다.

특히, 안성시는 교통 요충지로서의 잠재력이 높다. 세종포천고속도로를 비롯해 평택제천고속도로, 경부고속도로 등 주요 도로망이 자리하고 있는데다, 중부권 광역급행철도, 수도권내륙선, 경강선 안성 연장, 평택~부발선 등 다수의 철도 노선이 추진 중에 있어 향후 서울 및 수도권 주요 지역과의 접근성이 대폭 개선될 전망이다.

산업단지 기반도 견고하다. 총 76만5,000㎡ 규모의 안성테크노밸리를 비롯해 안성제1~5일반산업단지, 미양농공단지, 미양2일반산업단지 등 다수의 산단이 조성돼 있으며, 최근에는 미래 산업 중심의 신규 프로젝트가 잇달아 추진되고 있다.

가장 주목받는 사업은 현대차 모빌리티 알파라인 안성센터(MAAC)다. 현대차그룹이 안성제5일반산단 내 약 20만㎡ 부지에 조성 중인 이 센터는 연간 2~3GWh 규모의 배터리를 생산할 수 있는 설비를 구축할 계획으로, 이는 전기차 2만~3만대에 공급할 수 있는 수준이다. 2026년 말 라인 구축을 완료하고 2027년부터 본격 가동을 목표로 하고 있으며, 현재 기초 공사가 진행 중이다.

또한, 동신일반산단은 산업통상자원부가 지정한 ‘반도체 소재·부품·장비(소부장) 특화단지’로, 2027년 착공해 2030년 준공을 목표로 개발이 추진되고 있다. 안성시에 따르면, 해당 단지가 본격 가동되면 1만6,000명에 달하는 고용효과와 9,900억원 규모의 부가가치 창출, 2조4,400억원 규모의 생산 유발 효과가 기대된다.

여기에 안성·용인·화성·평택·이천으로 이어지는 ‘반도체 메가 클러스터 벨트’의 중심 축으로 부상하고 있으며, SK하이닉스의 용인 반도체 클러스터 일반산업단지와 삼성전자의 첨단 시스템반도체 클러스터 국가산업단지의 배후지로 주목받고 있다. 이에 따라 관련 협력사와 산업 종사자들의 정주 및 통근 수요가 집중되는 ‘직주근접형 도시 구조’가 완성될 전망이다.

이처럼 산업과 교통의 성장세가 맞물린 안성의 중심 주거지로 주목받는 단지가 바로 ‘안성 아양 금성백조 예미지’다. 금성백조가 아양택지개발지구 B2블록에 선보이는 이 단지는 지하 1층~지상 최고 25층, 8개 동, 전용 84㎡ 단일면적 총 657가구 규모로 조성된다.

아양택지지구는 안성의 신주거 중심지로, 교육·생활·자연 인프라가 고루 갖춰진 완성형 주거권역이다. 산업단지와 주요 교통축이 가까워 직주근접 수요를 안정적으로 흡수할 수 있는 입지로 평가받으며, 자족도시로 거듭나는 안성의 변화 흐름 속에서 실거주와 미래가치를 동시에 기대할 수 있는 주거지로 주목받고 있다.

특히, ‘안성 아양 금성백조 예미지’는 아양택지지구 내에서도 핵심 입지를 자랑한다. 도보권에 백성초, 안성중(2027년 이전 예정), 고등학교 예정부지가 위치한 트리플 학세권 단지로 자녀 교육 환경이 탁월하다. 아양도서관과 학원가도 가까워 자녀 교육에 최적화된 환경을 자랑한다.

생활 인프라 역시 풍부하다. 이마트, 하나로마트, CGV, 경기도의료원 안성병원 등 다양한 편의시설이 밀집해 있으며, 중심상업지구도 도보로 이용 가능해 원스톱 생활을 누릴 수 있다. 또한 아양2근린공원, 아롱개문화공원, 안성천 수변공원 등이 단지 주변을 둘러싸고 있어 쾌적한 주거환경을 누릴 수 있다.

‘안성 아양 금성백조 예미지’는 금성백조의 노하우가 집약된 단지로 상품성도 우수하다. 전 세대 남향 위주 배치와 4Bay 맞통풍 구조로 채광과 환기를 극대화했으며, 수요자들의 라이프스타일에 맞춰 4룸(알파룸) 설계 및 팬트리와 현관창고 등 특화 수납 시스템(유상 옵션)을 다양하게 선택할 수 있도록 구성했다. 또한 가족 구성원에 맞춰 침실 1·2를 통합형과 분리형 중 자유롭게 구성하는 한편, 바닥재·거실 마감재·주방 상판 등 각종 마감재 역시 Natural Classic(내츄럴 클래식)과 Bright Grace(브라이트 그레이스)의 스타일을 선택할 수 있도록 제안해 입주민들의 삶의 품격까지 한층 더 향상시킬 전망이다.

또한 지상에 차량이 없는 단지 설계를 통해 보행 안전성을 확보하고, 입주민의 라이프스타일을 고려한 다양한 커뮤니티 시설도 마련된다. 피트니스센터, GX룸, 골프연습장, 스크린골프 등 각종 운동시설은 물론, 어린이집, 돌봄센터, 작은도서관, 시니어존 등 폭넓은 시설 구성을 통해 세대 간 교류와 여가가 공존하는 주거 문화를 완성할 계획이다.

‘안성 아양 금성백조 예미지’는 11월 1일 견본주택에서 선착순 동·호지정 계약을 진행할 계획이다. 선착순 동·호지정 계약에 대한 자세한 안내는 홈페이지 안내문 및 대표번호를 통해 확인할 수 있다. 견본주택은 경기도 안성시 옥산동 일원에 마련돼 있다.