H-희망드림 토크 콘서트 개최 14개 초·중·특수학교생 장학금

[헤럴드경제(울산)=박동순 기자] 현대자동차 노사는 지난 29일 울산시 북구 염포로 현대자동차 문화회관에서 울산 지역 중학생 400여 명 대상으로 ‘H-희망드림 토크 콘서트’를 열고 사회공헌기금 1억원을 국제구호개발 비정부기구 ‘월드비전’에 기탁했다.

사회공헌기금 1억원은 양정·염포초등학교와 이화·매곡·호계·농소·천곡·강동·연암·화봉·고헌·효정·달천중 등 울산 북구 지역 2개 초등학교와 11개 중학교, 울산행복학교 등 울주군 1개 특수학교에 배분된다.

해당 금액은 각 학교별로 ▷취약계층 학생 생계·의료비 ▷장학금 ▷체육활동비 ▷교육기자재 구입비 등으로 활용된다.

현대차 관계자는 “미래세대들이 자신의 진로를 주도적으로 탐색하는 데 도움을 주기 위해 해마다 행사를 열고 있다”며 “이번 지원금이 교육 사각지대에 있는 학생들에게 도움이 되기를 바란다”고 말했다.

현대자동차 울산공장은 지난 2017년 지역 아동의 소원을 들어주는 ‘소원을 부탁해’ 사회공헌활동을 올해 5월부터 ‘H-희망드림’ 프로젝트로 이름을 바꾸어 지원 대상을 기존 지역 아동(6~12세)에서 미래세대 전 연령(0~19세)으로 확대했다. 지금까지 3027명에게 9억3000만원을 지원했다.