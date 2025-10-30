치킨 3만원 시대, GS25 치킨 RMR 3년째 매출 20%↑ ‘슈넬치킨·속초중앙닭강정’ 2종, 냉동 간편식 1~2위에

[헤럴드경제=신현주 기자] 편의점에서 치킨을 소비하는 인구가 연평균 20% 이상 증가한 것으로 나타났다.

GS리테일이 운영하는 편의점 GS25에 따르면 최근 3년간 냉동 간편식 중 치킨 RMR(Ready Meal Replacement) 매출은 매년 20% 이상 성장했다.

GS25의 연도별 전년 대비 매출 신장률은 2023년 20.1%, 2024년 29.6%를 기록했다. 연말까지 20% 이상의 성장세가 전망된다.

냉동 간편식 매출 순위도 치킨 RMR 중심으로 재편됐다. GS25의 ‘슈넬치킨’과 ‘속초중앙닭강정’은 냉동 만두류를 제치고 매출 1~2위에 올랐다.

GS25 관계자는 “전문점 치킨 한 마리 가격이 3만원에 육박하는 시대, 편의점 치킨 RMR이 ‘대안 먹거리’로 주목받고 있다”고 말했다.

GS25는 치킨 RMR를 더 확대한다. 인천 신포시장의 명물 메뉴로 알려진 ‘신포닭강정’을 RMR로 구현한 ‘인천신포닭강정220g’을 이날 출시했다. 가격은 6900원이다. 내달 16일까지 1+1 행사도 한다.

이민재 GS리테일 냉장·냉동팀 MD는 “외식·배달 치킨에 가격 부담을 느끼는 고객을 위해 더 합리적인 가격으로 즐길 수 있는 고품질 치킨 RMR을 육성할 것”이라고 말했다.