힐스테이트와 MOU··· ‘이구홈’ 카테고리 확장성 높여 분양·입주 고객 위한 ‘홈 스타일링’…협업 상품 출시도

[헤럴드경제=신현주 기자] 29CM가 현대건설의 아파트 브랜드 ‘힐스테이트’와 업무협약(MOU)을 체결했다고 30일 밝혔다. 29CM와 힐스테이트가 주거·라이프스타일 영역 전반에서 강점을 결합해 고객 경험을 확장하는 것이 골자다.

먼저 29CM는 ‘이구홈’ 입점 브랜드가 힐스테이트 고객과 만날 접점을 확대한다. 핵심 경쟁력인 브랜드 큐레이션과 콘텐츠 역량을 바탕으로 온·오프라인 프로모션도 전개한다. 입주·분양 고객의 취향에 맞는 인테리어 아이템을 특별한 혜택과 경험하도록 지원한다.

힐스테이트 분양·입주 단지의 지역적 특성과 고객의 라이프스타일을 고려한 홈·인테리어 브랜드 셀렉션도 제안한다. 힐스테이트에서만 만날 수 있는 29CM 라이프스타일 협업 상품도 선보일 계획이다.

한편 29CM는 이번 협약의 일환으로 지난 19일부터 22일까지 열린 ‘DDP 디자인페어’에서 ‘29APT’ 콘셉트로 구성된 브랜드관을 힐스테이트와 협업해 연출했다.

29CM 관계자는 “이사, 결혼 등 새로운 출발을 앞둔 고객을 대상으로 힐스테이트와 함께 공간에 취향을 더할 수 있는 다양한 이구홈 브랜드를 선보일 수 있을 것”이라고 말했다.