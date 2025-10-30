지난달 이어 2번 연속 0.25%p 금리인하 연 3.75∼4.00%까지 내려와...한·미 금리차 1.50%p로 줄어 ‘트럼프 책사’ 마이런, 2번 연속 ‘빅컷’ 주장에 ‘동결’ 주장 ‘매파’까지...이견 커

[헤럴드경제=도현정 기자]미국 중앙은행인 연방준비제도(Fed·연준)가 29일(현지시간) 기준금리를 0.25%포인트 인하한다고 밝혔다. 연준의 금리 인하는 올해 들어 두번째로, 한국(2.50%)과 미국 간 금리 격차는 상단 기준 1.75%포인트에서 1.50%포인트로 좁혀졌다.

연준은 이날 연방공개시장위원회(FOMC) 회의에서 기준금리를 기존 4.00∼4.25%에서 3.75∼4.00%로 내리기로 했다고 밝혔다. 지난달 17일 0.25%포인트의 금리 인하를 단행한데 이어 한 달여 만에 다시 금리인하를 결정한 것이다.

연준은 FOMC 발표문에서 “올해 들어 고용 증가세는 둔화했으며, 실업률은 다소 상승했지만 8월까지 낮은 수준을 유지했다. 인플레이션은 올해 초보다 상승했으며 여전히 다소 높은 수준에 머물러 있다”고 금리 인하 배경을 설명했다.

연준은 ‘물가 안정’과 ‘완전 고용’이라는 두 목표를 금리 결정 기준으로 삼고 있다. 발표문에도 명시됐듯 “최대 고용을 지원하고 인플레이션을 2% 목표로 되돌리는” 것이 통화정책의 기준이 된다. 이번 금리인하에 크게 작용한 배경은 “최근 몇 달간 고용 측면의 하방 위험이 커졌다고 판단”한 것으로 보인다.

투표권을 가진 FOMC 위원 12명 중 10명이 0.25%포인트 금리 인하를 지지했다. 반대는 2명이었는데, 이 둘의 의견이 크게 어긋났던 것으로 전해졌다.

반대한 위원 중 1명은 ‘트럼프의 경제 책사’로 불리는 스티븐 마이런 연준 이사다. 그는 지난달 회의 때와 마찬가지로 ‘빅컷’(0.5%포인트 인하)을 주장했다. 이는 트럼프 대통령이 줄곧 연준에 압박을 넣고 있는 부분이기도 하다. 트럼프 대통령은 자신의 사회관계망(SNS) 등을 통해 금리를 낮춰야 한다고 주장해왔고, 지난달에는 FOMC 직전 “빅컷이 필요하다”고 재차 강조하기도 했다. 마이런 이사는 트럼프의 주장을 FOMC에서 그대로 옮기고 있는 셈이다. 반면, 제프리 슈미드 캔자스시티 연은 총재는 금리 동결을 주장했다. 양적긴축을 선호하는 ‘매파’의 의견이 여전하다는 점은 지난 9월 FOMC 의사록을 통해서도 확인된 바 있다.

올해 FOMC 회의는 12월 한 차례 더 남아 있다. 12월 9일부터 10일까지 회의를 거친 후, 통화정책을 결정해 발표한다.

연준은 향후 금리 조정 여부를 판단할 때 “새로 들어오는 경제 지표와 변화하는 경제 전망, (고용·물가상승) 위험의 균형적 요소를 면밀히 평가하겠다”고 발표문을 통해 전했다.

연준은 이와 함께 오는 12월 1일 연준의 보유자산을 줄이는 양적긴축(QT·대차대조표 축소)을 종료하기로 결정했다고 발표했다.

대차대조표 축소라고도 불리는 양적긴축은 연준이 보유 중인 채권을 매각하거나 만기 후 재투자하지 않는 식으로 시중 유동성을 흡수하는 방식을 말한다. 중앙은행이 채권을 사들이면서 시중에 통화를 공급하는 양적완화(QE)와는 반대되는 개념이다.

연준은 2022년 6월 양적긴축을 재개한 바 있다. 12월 양적긴축을 종료한다는 것은 시장의 예상보다도 그 시기가 앞당겨진 것이다. 이를 두고 시장에서는 최근 단기자금시장의 불안이 감지되면서 연준이 시중에 유동성을 공급해 시장을 안정시켜야 할 필요를 느낀 것이란 분석이 나온다.

연준이 양적긴축을 끝내면 유동성이 개선되면서 미 국채 금리가 낮아질 가능성이 있다.