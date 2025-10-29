“실거래가보다 높게 내놔” 비판 가격 조정 몇 시간 만에 계약 성사

[헤럴드경제=박성준 기자] 이찬진 금융감독원장이 국정감사 과정에서 처분하겠다고 밝힌 강남 아파트를 18억원에 계약한 것으로 파악됐다. 이 원장은 당초 22억원에 아파트를 내놨으나 직전 실거래가보다 높은 가격인 게 알려지며 논란이 일자 호가를 4억원 낮췄고 그 과정에서 빠르게 계약이 체결된 것으로 전해진다.

29일 업계에 따르면 이 원장이 매물로 내놨던 서울 서초구 우면동 대림아파트는 이날 오후 계약금 2억원 입금과 함께 18억원에 계약된 것으로 확인됐다. 고가 매물 논란 끝에 가격을 조정해 호가를 낮춘 지 불과 몇 시간 만이다.

이 원장은 대림아파트(전용면적 130㎡) 2채를 배우자와 공동명의로 보유하고 있었으나 다주택 소유 논란이 일자 이를 처분하겠다고 밝힌 바 있다.

지난 27일 국회 정무위원회 국정감사에서 이양수 국민의힘 의원은 “한 달 전 실거래가가 18억원인데 22억원에 내놨다”며 “한 달 만에 4억원이 오르다니 10·15 부동산 대책은 완전히 실패한 것 아니냐”고 지적했다. 야당은 부동산 대출 규제를 주도해야 할 금감원장이 강남 다주택자라는 점을 들어 위선적이라고 비판했다.

이 원장은 앞서 국정감사에서 “아파트 두 채 중 한 채는 자녀에게 양도하겠다”고 발언했다가 ‘아빠 찬스’ 논란이 일자 입장을 바꿨다. 그는 “많은 국민이 주택 문제로 고통받는 시점에 부적절한 발언이었다”고 사과하며 “공직자 신분을 고려해 한 채를 처분하겠다”고 밝혔다. 가격 책정 논란에 대해서는 “부동산 중개업소가 알아서 한 것”이라며 관여하지 않았다고 해명했다.

이 원장은 비판 여론을 의식한 듯 매물 가격을 18억원으로 하향 조정했고 주변 시세보다 낮아진 이 매물은 네이버부동산 인기 급상승 1위에 오르며 관심을 끌었다. 그러다 오후 계약금이 입금되며 거래가 성사된 것으로 전해진다.