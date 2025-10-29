가동량 회복 3Q ‘흑자 전환’ 하이니켈 역대 최대 출하량 달성 4분기에도 성장세 지속 전망

[헤럴드경제=김성우 기자] 엘앤에프는 29일 3분기 실적설명회에서 2025년 3분기 연결기준 매출액 6523억원, 영업이익 221억원을 기록했다고 밝혔다. 매출액은 전 분기 대비 25.4% 증가했으며, 영업이익은 전 분기 대비 118%, 전년 동기 대비 130% 상승하며 실적 개선과 함께 흑자 전환에 성공했다.

회사는 “하이니켈 제품 판매 확대와 유럽향 출하량 증가에 따른 가동률 회복, 3분기 원재료 가격 반등에 따른 환입 효과가 손익 개선에 긍정적으로 작용했다.”고 밝혔다. 실제로 판가 하락에도 불구하고, NCMA95 단독 공급 지속과 글로벌 완성차 고객의 Ni-95% 제품 적용 확대, 신차 판매 호조 등으로 4개 분기 연속 출하량이 증가하며 실적 개선을 견인했다. 실질 영업이익은 더 높은 수준을 기록했으나, 구제품 단종 등 일회성 비용 반영으로 일부 이익이 상쇄되었다고 설명했다.

2025년 3분기 전체 출하량은 전 분기 대비 약 38.7% 증가해 회사가 제시한 목표 수준을 달성했으며, 특히 하이니켈 제품은 전 분기 대비 약 33% 증가해 분기 기준 역대 최대 출하량을 기록했다. 글로벌 전기차 시장 침체 속에서도 독보적인 성장을 이어간 것은 엘앤에프의 차별화된 기술력과 안정적인 공급 역량이 입증된 성과다. 미드니켈(Mid-Ni) 제품 또한 유럽 전기차 시장의 수요 회복으로 출하량이 전 분기 대비 76% 급증하며 매출 성장에 크게 기여했다.

엘앤에프는 오는 4분기에도 Ni-95% 제품의 견조한 수요가 지속되면서 4분기 전체 출하량은 전 분기 대비 약 2% 증가할 것으로 전망했다. 이를 통해 연초 제시한 연간 출하량 목표인 전년 대비 30~40% 성장 또한 사업계획대로 달성할 것으로 예상된다.

엘앤에프 류승헌 CFO는 “2025년은 도전과 난관을 ‘돌파’하는 전략 과제가 본격 추진되는 한 해”라며, “3분기를 기점으로 수익성 개선과 가동률 회복이 가시화되면서 단기적인 실적 반등을 넘어, 중장기적으로 안정적인 매출 구조 확보를 실현 중”이라고 밝혔다.

이어 “ESS 시장의 급속한 확대와 비(非)중국산 LFP 양극재 수요 증가 등 빠르게 변화하는 글로벌 배터리 시장 환경 속에서, 엘앤에프는 차별화된 기술 경쟁력을 기반으로 EV와 ESS 전 영역에서 지속 가능한 성장 모멘텀을 구축했다”고 덧붙였다.