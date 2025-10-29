[헤럴드경제 = 김상수 기자] 이젠 널리 알려졌다. 재활용품 중에서도 투명 페트병은 특히 귀하다. 잘 모으면 널리 활용할 수 있다. 투명 페트병을 분리배출하자는 정책도 시행된 지 오래다.

하지만 여전히 쉽지 않다. 많은 투명 페트병이 그냥 버려진다. 귀한 자원이지만, 정작 버릴 땐 그 가치를 체감하기 힘들어서다.

그렇다면, 보증금제처럼 투명 페트병에 바로 돈을 받는다면 어떨까? 투명 페트병 1개마다 100원을 받을 수 있다면? 생각 없이 버렸던 페트병 쓰레기가 돈으로 보인다면?

플라스틱히어로는 투명 페트병을 수거하고 포인트를 지급해주는 업체 중 하나다. 포인트를 모아 각종 쿠폰을 구매할 수 있다. 실제 페트병을 모아봤다.

방법은 간단하다. 플라스틱히어로 앱을 깔고서 투명 페트병을 무인장치에 넣으면 된다. 기계는 인공지능 분석을 통해 수거 대상을 판별한다. 오염됐거나, 투명 페트병이 아니거나, 두꺼운 페트병 등은 다시 배출한다.

수거된 페트병은 앱을 통해 포인트로 지급된다. 정확히는 페트병 1개당 1PTH가 지급된다. 일종의 가상화폐다. 이를 거래소에서 교환할 때 쓸 수 있고, 앱에서 포인트로도 전환할 수 있다. 포인트 전환시 수수료가 발생한다. 수수료를 감안하면, 페트병 1개당 90포인트 내외가 지급되는 식이다. 단, 초기 단계에선 업체가 수수료를 지원해준다.

모은 포인트는 쿠폰으로 교환할 수 있다. 상당수의 프랜차이즈 브랜드 쿠폰이 가능하다. 제품에 따라 차이가 있지만, 대체로 1포인트가 1원보단 저렴하게 교환한다. 예를 들어, 4700원인 스타벅스 아메리카노는 5828포인트가 필요한 식이다.

열심히 모았다. 몇차례 모으다 보니, ‘노다지(?)’가 보였다. 회의장, 행사장, 풋살연습장. 이런 곳들이다. 역으로, 이들 장소에선 투명 페트병이 참 무심하게도 많이 마시고, 많이 버려졌다.

수거를 하다보니 자연스레 일상생활 속에서 투명 페트병을 인식하게 된다. 최대한 구매를 피하고, 불가피하게 생수나 음료수를 살 땐 꼭 가방에 투명 페트병을 챙겨오곤 했다.

그렇게 모은 페트병이 73개. 맥도날드 치즈버거 세트 쿠폰을 택했다. 6200포인트를 소비했고, 1100포인트가 남았다. 페트병 쓰레기를 모아 팔아 얻은 공짜 햄버거 세트다.

다만, 아직 사업이 안정적이지 않은 탓에 쿠폰 교환이 원활하진 않다. 수시로 서비스가 중단되기도 한다. 최근에는 리뉴얼 작업으로 구매서비스를 일시 중단한다는 공지도 올렸다.

플라스틱히어로 외에도 페트병을 수거하는 회수기 시스템은 다수 있다. 슈퍼빈이 운영하는 네프론이 대표적이다. 전국 지방자치단체 등에 600대 이상이 분포돼 있다. 포인트 규모의 차이일 뿐 시스템 자체는 비슷하다. 투명 페트병 등을 투입하면 개수에 따라 포인트를 지급해주는 식이다. 이 무인회수기로 100만원 이상 번 사례도 있다.

세계적으론 약 10만개 무인회수기를 공급한 노르웨이의 ‘톰라(Tomra)’도 있다. 국내에서도 세종시나 대형마트 등에 톰라의 무인회수기가 설치돼 있다.

투명 페트병은 플라스틱 중에서도 가장 가치 높은 제품군에 속한다. 그래도 결국 플라스틱이니 안 쓰는 게 최선이지만, 그나마 쓴다면 투명 페트병이 활용도가 높다는 뜻이다. 다시 투명 페트병으로 쓰거나 시트, 운동화, 옷 등으로 다시 쓰인다.

환경부는 투명페트병 재생원료 의무사용비율을 2023년 3%에서 2030년엔 30%까지 크게 확대할 계획이다. 투명 페트병은 분리배출 품목 중에서도 집중 관리하는 품목이다.

중요한 건 배출 방식이다. 라벨 없이 깔끔하게 취합돼야 가치가 있다. 그렇지 않으면, 추후 공정에서 수작업 등이 더해지고, 그러면 비용 부담이 커진다. 오히려 잘 취합된 투명 페트병 쓰레기를 해외에서 수입하는 게 더 경제적일 정도다.

국내외에서 무인회수기가 확산되는 것도 투명 페트병을 좀 더 확실하게 수거하기 위한 노력과 관심의 일환이다.

투명 페트병 수거 비율을 높이려면 보증금제가 시급하다는 지적도 있다. 야콥 롱하우그(Jacob Rognhaug) 톰라 국제협력 총괄 부사장은 앞선 헤럴드경제와의 인터뷰에서 “유럽뿐 아니라 미국과 캐나다 일부 주, 호주 전체에 보증금 반환 제도가 법적으로 보장돼 있다”며 “싱가포르 등 아시아와 라틴 아메리카에도 속속 도입되고 있다”고 전했다.