전국 7개 삼성스토어에서 체험 홍대·강남·더현대 등 예약 마감

삼성전자가 이달 출시한 헤드셋 형태의 모바일 기기 ‘갤럭시 XR’이 뜨거운 관심을 받고 있다고 29일 밝혔다. 1030세대를 중심으로 인기를 끌며 삼성스토어에서 진행하는 갤럭시 XR 체험 예약이 마감되기도 했다.

삼성전자는 지난 22일 출시 당일부터 전국 7개 삼성스토어에서 갤럭시 XR 체험존을 운영하고 있다. 삼성스토어 홍대는 11월 5일까지, 삼성 강남과 더현대 서울의 체험존은 11월 8일까지의 예약이 다 찼다.

특히, 이번 체험존의 예약 신청자 중 약 70%가 1030세대로 나타나, 젊은 고객들의 참여가 두드러졌다. 삼성스토어에는 갤럭시 XR 체험을 예약한 고객 외에도 제품을 직접 보기 위해 방문하는 고객들도 늘고 있다.

갤럭시 XR에서는 유튜브뿐만 아니라 넷플릭스, 티빙, 쿠팡플레이 등 젊은 층이 즐겨 찾는 다양한 앱이 제공돼, 편하고 자유롭게 콘텐츠를 경험할 수 있다는 점도 젊은 층의 호응을 끌어낸 것으로 분석된다. 또, 갤럭시 XR은 545g의 무게와 균형 잡힌 인체공학적 디자인으로 가볍고 안정적인 착용감을 제공한다. 더불어 멀티모달 AI를 기반으로 음성·시선·제스처 등을 인식해 사용자와 기기 간 직관적인 상호작용이 가능한 점도 강점이다.

한편, 갤럭시 XR은 삼성중공업과 가상 조선 훈련 솔루션 구축을 위한 업무협약을 체결했다. 의료 분야에서의 훈련 및 제품 패키징 등 다양한 영역에서도 갤럭시 XR 활용에 나서 기업 간 거래(B2B) 시장에서의 확장도 기대된다. 권제인 기자