LPGA 국가대항전…8개국 출전

한화생명은 지난 23~26일 경기 고양 뉴코리아CC에서 열린 미국여자프로골프(LPGA) 주관 국가대항전 ‘2025 한화 라이프플러스(LIFEPLUS) 인터내셔널 크라운’이 성황리에 막을 내렸다고 27일 밝혔다.

이번 대회는 한화그룹 금융계열사 공동브랜드인 라이프플러스를 통해 2018년 이후 7년 만에 한국에서 다시 열렸다. 대회에는 미국·한국·일본·호주·태국·스웨덴·중국·월드팀 등 8개팀(7개국+월드팀)과 32명의 세계 정상급 선수가 출전해 총상금 200만달러를 두고 치열한 경쟁을 펼쳤다. 나흘간 이어진 열전 끝에 이민지(세계 랭킹 3위), 한나 그린(세계 랭킹 18위) 등이 속한 호주팀이 왕관을 차지하며 정상에 올랐다. 대회 MVP는 이민지(호주)가 차지했으며, MVP 트로피는 한화 금융계열의 상징인 63빌딩을 형상화해 ‘정상에 오르는 도전과 성취’를 의미하도록 특별 제작됐다. 시상식에는 한화생명 권혁웅·이경근 대표와 김동원 사장, 크레이그 케슬러 LPGA 회장과 박세리 감독 등 주요 인사가 참여해 자리를 빛냈다. 대회 기간 대회장에는 각국 대표팀을 응원하기 위한 갤러리들이 모여 열띤 응원전을 펼쳤다. 박성준 기자