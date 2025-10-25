예수 그리스도탑 봉헌 전 대규모 문화예술

[헤럴드경제=함영훈 기자]스페인 바르셀로나의 랜드마크 사그라다 파밀리아 성당은 지금 뛰어난 건축예술가이자 이 성당을 설계한 안토니 가우디 서거 100주년을 종교문화·예술 행사가 한창이다.

이번 기념행사는 카탈루냐 주정부와 스페인 중앙정부가 공식 기념사업으로 승인했으며 가우디 위원회가 공개한 공동 프로그램의 일환으로 마련됐다. 행사는 가우디의 예술세계를 학문적·과학적·혁신적 시각에서 재조명하는 데 방점을 두고 있다. 예수 그리스도 탑 봉헌과 성모승천 경당 완공 계획에 맞춰 전시·음악회·미사 등 학술·예술·시민 참여 프로그램이 순차적으로 진행될 예정이다.

행사의 진행을 맡은 사그라다 파밀리아 건축위원회는 지난 14일 개강 미사와 기조 강연을 시작으로 11월 30일 바르나바 탑 완공 100주년 점 기념 점등식 및 선언문 낭독, 2026년 3월19일 성 요셉 축일 음악회 및 미사, 2026년 6월 10일 가우디 서거일 추모 미사 등을 주요 일정으로 확정했다. 예수 그리스도 탑 봉헌식 일정은 추후 발표될 예정이다.

이와 함께 건축가 세계대회, 투르 드 프랑스 팀 발표 행사, 전시회, 성탄 파사드 조명쇼 등으로 프로그램이 확대되며 도시 전역에서 열리게 된다.

한편, 사그라다 파밀리아 성당은 2026년 봉헌 달성을 목표로 ‘예수 그리스도 탑’과 ‘영광의 파사드’ 등 주요 구조물 공사에 속도를 내고 있다. 더디기만해 보이던 이 미완성 성당의 완전체를 향한 노력들이 최근들어 집중되는 모습이다.