[헤럴드경제(경주)=김병진 기자]2025 APEC 정상회의가 일주일 앞으로 다가왔다.

경북 경주시는 이제 APEC 정상회의 준비는 끝났고 이제는 성과를 내는 일만 남았다고 23일 밝혔다.

경주시는 지난 2023년부터 정부와 경북도, 지역사회와 한팀이 돼 APEC 유치전에 나섰으며 인천·부산·제주 등 쟁쟁한 도시들과 경쟁을 통해 유치에 성공했다.

이 과정에서 경주는 ‘가장 한국적인 도시’라는 고유의 정체성을 기반으로 ‘안전한 도시’, ‘검증된 국제회의 도시’라는 강점을 집중 부각했다.

화백컨벤션센터(HICO)와 보문관광단지 일대는 국제행사를 치를 수 있는 최적의 인프라를 갖췄다.

2005년 부산 APEC 고위관리회의와 2010년 G20 재무장관·중앙은행총재 회의, 2011년 UNWTO(세계관광기구) 총회 등 굵직한 국제행사를 잇달아 성공적으로 개최하며 도시의 역량을 입증했다.

경주시는 이 같은 실적을 토대로 정부에 ‘즉시 실행 가능한 도시’임을 강조했다.

유네스코 세계유산을 품은 문화도시로서의 상징성과 높은 외국인 만족도도 강점으로 작용했다.

‘천년의 문화유산을 품은 품격 있는 회의도시’라는 콘셉트는 안정적 개최 여건과 글로벌 홍보 효과를 동시에 확보할 수 있다는 평가를 이끌어냈다.

경주시는 유치 과정에서 실무 중심 전략으로 승부했다.

관계 기관과 수차례 TF 회의를 열어 회의장 동선과 숙박 배정, 경호·의전 시뮬레이션을 구체적으로 제시했다. 철저한 준비와 세밀한 대응은 높은 신뢰로 이어졌고, 결국 경주가 최종 개최지로 선정되는 결정적 요인이 됐다.

경주시는 현재 대부분의 준비를 마치고 성공적인 개최만을 앞두고 있다.

행사장으로 지정된 화백컨벤션센터(HICO)는 보안·통신·의전 시설 개선 공사를 지난달 마무리했고 메인 회의장과 세션 공간, 언론센터, 경호 통제실 등 세부 동선 정비도 완료됐다.

정상급 숙소(PRS) 조성을 위해 도지사와 시장을 위원장으로 숙박업계와 전문가로 PRS위원회를 구성해 표준모델을 마련하고 리모델링 및 신규로 35개 PRS를 조성했다.

정부대표단과 경제인, 미디어 등 참가단 숙소는 정부 부처와 협의를 통해 행사 기간 최대 7700여 명을 수용할 수 있는 객실을 확정했다.

특히 경제인을 위한 추가 수요에 대비해 포항, 울산 등 인근 도시 숙박시설 및 포항 영일만항에 정박한 2대의 크루즈와 연계도 마쳤다.

교통 체계도 완비했다.

김해공항과 KTX 경주역을 수송거점으로 운영하고 참가단 숙소와 수송 거점 간 27개 노선의 APEC 전용 셔틀버스를 수시로 운행한다.

서울-경주 간 KTX, SRT 증설, 인천-김해공항 간 내항기 증편을 통해 참가자들이 빠르고 안전하게 경주로 올 수 있도록 준비하고 있다.

보문단지 내에는 임시 주차장을 추가로 마련했다. 또 행사 기간 경호안전통제단을 중심으로 유관기관이 참여하는 교통상황실도 24시간 운영한다.

또 경주시는 시민이 중심이 되는 APEC 운영을 강조하고 있다. 행사 기간 시민 불편을 최소화하고 시민과 함께하는 APEC을 성공 개최의 핵심 과제로 삼았다.

시내버스와 택시는 평소와 동일하게 운행하며 일부 통제가 예상되는 구간에는 임시 순환 셔틀버스를 투입한다. 도로, 교통, 안전, 환경 등 생활 불편에 대비해 현장상황실도 24시간 가동한다.

다만 정상회의 기간 보문단지 경유 시내버스는 우회 노선을 운행한다.

소상공인과 관광업계를 위한 지원도 추진한다. 숙박·외식업계를 대상으로 친절·위생 교육을 실시하고, 착한가격업소 확대와 숙박요금 안정화 캠페인을 진행하고 있다.

시민들의 자발적인 참여는 APEC 도시의 위상을 더욱 높이고 있따. 지난달 23일 열린 ‘APEC 시민자원봉사단 손님맞이 새 단장의 날’ 행사에는 700여 명의 시민이 참여했으며, 31일 범시민실천결의대회에는 무려 3000여명의 시민이 성공개최 의지를 다졌다.

경주시는 APEC을 계기로 도시의 글로벌 위상을 한 단계 끌어올린다는 목표를 세웠다. 화백컨벤션센터(HICO)를 중심으로 한 국제회의복합지구(GGCC)를 기반으로 각종 국제회의와 산업포럼을 상시 유치해 국제회의도시로서의 입지를 강화할 계획이다.

보문관광단지, 황리단길, 불국사 등 주요 관광지를 연계한 체류형 관광 인프라도 확충한다. 야간 경관과 문화 콘텐츠를 결합해 외국인 관광객의 체류 시간을 늘리고, APEC 참가국을 대상으로 언론인과 여행사 초청 팸투어를 운영해 경주의 문화유산과 관광 매력을 직접 체험할 수 있도록 한다.

이와 함께 APEC 정상회의를 계기로 ‘아시아판 다보스포럼’ 유치를 추진하며, 국제회의도시로서의 명성을 이어간다는 구상이다. 글로벌 리더와 기업, 연구기관이 한자리에 모여 경제·문화·기후·기술 등 미래 의제를 논의하는 상설 국제포럼을 경주에 정착시키는 것이 목표다.

주낙영 경주시장은 “APEC은 단순한 외교행사가 아니라 지역경제 체질을 바꾸는 전환점”이라며 ”APEC 이후 시민의 힘으로 경주를 발전시켜 세계가 주목하고 다시 찾는 도시이자 ‘평화·문화·경제가 만나는 도시’로 나아가겠다“고 말했다.