이륜차·자동차 소음 집중 점검…최대 200만원 과태료 부과

[헤럴드경제(대구·경북)=김성권 기자] 경북 울릉군이 교통소음으로 인한 군민 불편 해소에 팔을 걷어붙였다.

군은 23일 울릉경찰서, 한국교통안전공단과 합동으로 관내 주요 도로 일대에서 운행 차량 소음 및 불법 개조 행위 집중 단속을 벌였다.

이번 점검은 ‘소음·진동관리법’과 환경부 고시에 근거해 이륜차를 포함한 차량의 배기소음 실태를 중심으로 진행됐다.

단속반은 △소음 허용 기준 초과 여부 △소음기 및 덮개 탈착 여부 △경음기 추가 부착 여부 등을 중점 점검했다.

점검 결과 기준치를 초과하거나 불법 개조 사실이 확인될 경우 최대 200만원 이하의 과태료가 부과된다.

또한 배기구 불법 개조가 적발되면 원상복구 명령 또는 최대 이틀간 운행정지 처분이 내려질 예정이다.

군 관계자는 “이번 합동점검을 계기로 관내 불법 개조 차량과 이륜차 소음 문제를 적극적으로 해소해, 군민들이 체감할 수 있는 생활환경 개선에 나서겠다”고 말했다.

남한권 군수는 “운행차 소음은 군민의 일상과 건강에 직접적인 영향을 미치는 중요한 문제”라며 “앞으로도 지속적인 점검과 계도를 통해 교통소음에 대한 경각심을 높이고, 군민이 안심할 수 있는 평온한 생활환경을 만들겠다”고 강조했다.