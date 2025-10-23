“문화로 하나 된 따뜻한 저녁” 아랍에미리트 대사관저에서 개최 외교관·봉사자·아이들 사랑의 교류

글로벌문화경제교류협회(GCEL)는 지난 22일 서울 용산구 한남동 아랍에미리트 대사관저에서 ‘선덕홈 아이들과 함께하는 문화교류의 날(Culture Day with the Children of Sundukhome)’ 행사를 성황리에 개최했다고 23일 밝혔다.

이번 행사는 선덕홈 아이들과 자원봉사자, 외교관이 함께 어울리며 문화와 사랑을 나누는 자리로 마련됐다.

김지영 GCEL 회장은 개회사를 통해 “문화는 마음을 잇는 다리이며, 오늘의 교류가 아이들에게 자신감과 희망의 씨앗이 되길 바란다”고 강조했다.

압둘라 사이프 알 누아이미(Abdulla Saif Al Nuaimi) 주한 아랍에미리트 대사는 환영사에서 “이 자리가 아이들에게 글로벌 시대의 꿈과 희망을 가지는 계기가 되길 바란다”고 말했다.

행사에서는 아랍에미리트 소개 영상과 퀴즈 프로그램, 서지은 학생의 리코더 연주, 김신혜 박사의 바이올린 공연 등이 이어졌다. 또한 아이들을 위한 선물 전달식과 아랍 음식·한식 저녁 식사 및 티타임으로 따뜻한 교류의 장을 완성했다.

글로벌문화경제교류협회는 매월 소외계층 아동들을 위해 선덕홈과 함께 정서·문화 프로그램을 진행하는 한편, 국내외 외교단과 협력해 사회공헌과 문화외교 활동을 이어가고 있다.