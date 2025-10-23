텀블러 사용 생활화… 시민 500여 명 참여하며 환경보호 실천 확산

[헤럴드경제(대구·경북)=김성권 기자] 경북영주시자원봉사센터(센터장 함연화)는 23일 영주시의회에서 자발적 환경보호 캠페인 ‘Up&Down’ 마지막 활동을 진행하며, 지난 7월부터 이어온 캠페인을 마무리했다.

이번 캠페인은 자원봉사단에 ‘커피프린세스’와 협력해 추진됐으며, 영주시의회 의원 및 사무국 직원을 대상으로 텀블러 사용 장려와 종이컵 사용 절감을 실천하는 환경운동으로 진행됐다.

행사에 참여한 시민과 공직자들은 개인 텀블러를 지참했고, 현장에서는 핸드드립 커피와 에이드가 제공돼 환경보호의 의미를 함께 되새겼다.

캠페인은 총 8회차에 걸쳐 진행됐다. 1~3회차는 어린이집을 대상으로 한 탄소중립 환경교육과 체험 프로그램, 4~6회차는 마을 주민 참여형 현장 캠페인, 7회차는 선비도서관 직원과 인문학 강좌 수강생 참여 프로그램으로 확대됐다.

마지막 8회차는 영주시의회에서 열리며, 총 500여 명이 참여했다.

김병기 영주시의회 의장은 “시의회가 앞장서 생활 속 친환경 실천의 본보기가 되겠다”며, “자원봉사센터의 지속적인 활동이 시민 의식 개선으로 이어지길 바란다”고 밝혔다.

함연화 센터장은 “작은 실천이 모이면 큰 변화를 만든다”며, “앞으로도 시민들이 텀블러 사용을 생활화하고, 친환경 문화가 지역 전반으로 확산할 수 있도록 다양한 캠페인과 교육을 이어가겠다”고 말했다.