[헤럴드경제 스포츠팀=정근양 기자] 내년 1월 열릴 예정이던 PGA투어 개막전인 더 센트리가 전격 취소됐다.

PGA투어는 23일(한국시간) 홈페이지를 통해 “개최지인 미국 하와이주 마우이섬이 극심한 가뭄에 시달려 대체 코스를 물색했다”며 “그러나 여러 가지 기준을 놓고 다른 개최지를 검토했으나 여의치않아 내년 더 센트리를 취소하기로 결정했다”고 발표했다.

매년 새해 첫 주 마우이섬에서 열리는 더 센트리는 내년 1월 9일부터 나흘간 카팔루아 리조트의 플랜테이션 코스에서 열려왔다. 하지만 마우이섬이 최근 극심한 가뭄에 따른 물 부족 상태로 제한 급수를 해 플랜테이션 코스의 잔디가 망가졌다.

더 센트리의 취소로 2026시즌 PGA투어 개막전은 내년 1월 16일부터 나흘간 하와이주 호놀룰루인근 와이알레이CC에서 열리는 소니 오픈으로 치러지게 됐다. AP는 “1969년 PGA투어 창설 이래 가장 늦은 시기에 개막전을 치르게 됐다”고 보도했다.

또한 더 센트리의 취소로 총상금 2000만 달러가 걸린 내년 시그니처 대회는 9개에서 8개로 줄어들었다. PGA투어는 “2025시즌 PGA투어에서 우승했지만 페덱스컵 랭킹 50위에 들지 못한 이민우(호주) 등 7명의 선수에게 더 센트리 출전 무산에 대한 보상책으로 내년 4월 열리는 또 다른 시그니처 대회인 RBC 헤리티지 출전권을 부여하기로 했다”고 밝혔다.